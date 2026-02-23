Силы ПВО уничтожили 24 беспилотника ВСУ над российскими регионами

23 февраля 2026, 23:59

Фото: iStock/Oselote

Вечером 23 февраля средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 24 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщили в официальном канале Минобороны РФ мессенджера MAX.