Силы ПВО уничтожили 24 беспилотника ВСУ над российскими регионами
Вечером 23 февраля средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 24 украинских беспилотника над Россией. Об этом сообщили в официальном канале Минобороны РФ мессенджера MAX.
Перехват воздушных целей осуществлялся c 20:00 до 23:00 по московскому времени. Девять беспилотников ВСУ сбили над акваторией Чёрного моря, семь – над Белгородской областью, шесть – над Краснодарским краем. Ещё один дрон уничтожили над территорией Республики Крым и один – над акваторией Азовского моря.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
