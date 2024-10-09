На Западе раскрыли победную тактику ВС РФ

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Армия России все чаще применяет тактику окружения, которая заставляет ВСУ отступать. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на мнения военных аналитиков Паси Паройнена и Франца-Штефана Гади.
«Российские войска все чаще используют тактику окружения, чтобы вынудить украинские войска отступить. Они прорываются через слабые места в украинской обороне, чтобы окружить украинские позиции, прежде чем затянуть петлю», — говорится в статье.
Автор отмечает, что именно по этой схеме пал Угледар. ВС РФ взяли город в клещи, а украинские части вынуждены были оперативно покидать свои позиции, так как российские военные атаковали Угледар сразу с трех сторон.
Напомним, 3 октября Минобороны РФ официально объявило об освобождении российскими силами Угледара.
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Элина Позднякова