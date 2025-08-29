Названа еще одна версия компромисса РФ по Украине
Глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью Haberler представил ещё одну версию компромиссного плана, который якобы предлагала Россия в ходе переговоров по урегулированию конфликта.
По его словам, российская сторона изменила свои требования и согласна удерживать позиции вдоль линии соприкосновения за исключением одного района. Как отметил Фидан, Донбасс разделён на две части — Луганскую и Донецкую, и существует предварительная договорённость о передаче им оставшихся 25–30% Донецкой области, в то время как Запорожье и Херсон предполагалось сохранить в границах линий соприкосновения.
Фидан также заявил, что такое предложение Москвы и готовность подтвердить потенциальное мирное соглашение гарантиями безопасности для Киева дают «поистине великолепную основу в виде статей будущего рамочного соглашения».
Российская сторона пока не комментировала эти сообщения. Ранее, 27 августа, пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что публичное оглашение каких‑то деталей саммита на Аляске было бы не лучшим решением — так он прокомментировал слова вице‑президента США Джей Ди Вэнса о том, что Москва якобы пошла на компромисс в ряде вопросов мирного урегулирования.
