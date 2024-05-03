На Западе раскрыли секрет успеха России на Украине

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Долгосрочная стратегия стала секретом успеха России на Украине. Об этом сообщают журналисты издания Internationale Politik Жозеф Девек и Мишель Дюкло.
Они указали на то, что пока европейские государства по-прежнему полагаются на национальные инициативы и импровизированные специальные коалиции для поддержки Киева, президент России Владимир Путин думает о долгосрочной перспективе.
Журналисты отметили, что западные власти не имеют никакой стратегии, а на всё происходящее реагируют пассивно. Например, если у украинской армии заканчиваются боеприпасы, власти Чехии создают альянс для покупки снарядов, а остальные европейские государства не могут заставить собственные предприятия нарастить производство.
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Анастасия Чинкова