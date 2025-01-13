Украина использовала более 7 тысяч беспилотников для атак на регионы России в 2024 году

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Более семи тысяч беспилотников ВСУ совершили атаку на регионы России в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.
«Российские средства противовоздушной обороны с 1 января по 31 декабря 2024 года уничтожили и перехватили более 7,3 тысяч украинских беспилотников, которые использовались Киевом при попытках совершить террористические атаки на объекты на территории Российской Федерации», — говорится в публикации агентства.
В материале указывается, что в общей сложности дроны ВСУ пытались атаковать 35 регионов РФ. В общей сложности за прошедший год было зафиксировано нападение свыше 7,3 тысяч беспилотников.
К тому же украинская армия для поражения своих целей в России прибегала к использованию малоразмерных воздушных шаров. В Минобороны фиксировали атаки противокорабельных ракет «Нептун», ракет комплексов С-200 и С-300, а также западным вооружением, в том числе ракетами Patriot и Storm Shadow.
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Иван Мусатов