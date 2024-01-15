Фото: сайт Кремля
Украинцы рискуют исчезнуть с лица земли, если боевые действия не будут завершены в ближайшее время. Такое заявление сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале, опубликовав видео с тысячами могил, где захоронены украинские солдаты.
Сальдо пояснил, что на видео показаны тысячи могил украинских военных в Черкассах, Харькове, Днепропетровске, Кривом Роге и на Тернопольщине.
Он подчеркнул, что демографии Украины нанесен невосполнимый урон. Таким образом, по словам Сальдо, украинцы рискуют исчезнуть с лица земли в случае продолжения боевых действий. Он пояснил, что останется только диаспора, рассеянная по всему миру, и остатки украинского населения «на выжженной земле».
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«Эти погибшие — наши бывшие соотечественники, обманутые западной и украинской пропагандой, а потом брошенные на убой в жерло братоубийственной войны. Они умерли бессмысленно и бесславно, за чуждые им интересы», - написал Сальдо.
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Элина Позднякова