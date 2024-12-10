Стало известно, что требовал Зеленский от Трампа во время встречи в Париже

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)
В рамках переговоров Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа в Париже украинский лидер требовал от Вашингтона приглашения Украины в НАТО ради окончания конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам Зеленского, вступление страны в Североатлантический альянс крайне необходимо, поскольку Киев может вступить в переговоры о прекращении огня только с позиции силы. Он также выразил поддержку идеи пригласить западных военных на территорию Украины, отмечает издание.
Ранее Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на должность канцлера Германии, главой Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем заявил, что от избранного президента США Дональда Трампа ничего не зависит в вопросе приглашения Украины в НАТО. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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