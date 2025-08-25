25 августа 2025, 16:53

SC: Европа потеряет электричество и топливо при военном конфликте

Фото: istockphoto/sinonimas

Атаки ВСУ по нефтепроводу «Дружба», пишет Strategic Culture, показали, что в случае военного конфликта Европа рискует остаться без топлива и электричества.