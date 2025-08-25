На Западе рассказали, чем чреват военный конфликт для Европы после слов Зеленского о «Дружбе»
Атаки ВСУ по нефтепроводу «Дружба», пишет Strategic Culture, показали, что в случае военного конфликта Европа рискует остаться без топлива и электричества.
По мнению авторов, Европейская комиссия под руководством Урсулы фон дер Ляйен много говорит об угрозах со стороны Москвы, но не в состоянии обеспечить защиту собственной энергетической инфраструктуры.
Издание утверждает, что при реальном военном столкновении поставки топлива и электроснабжение на континенте могут быть нарушены за считанные часы, и это, по их словам, должно заставить европейских политиков задуматься о рисках эскалации. В августе нефтепровод «Дружба» как минимум трижды подвергался ударам, что вызывало приостановки поставок; одно из нападений произошло в ночь на 22 августа.
На вопрос, повлияют ли эти удары на позицию Венгрии по вступлению Украины в ЕС, Владимир Зеленский ответил, что страны всегда были друзьями, однако сейчас «существование „Дружбы“ зависит от позиции Венгрии».
Читайте также: