Фото: iStock/IherPhoto
Российские войска смогли ослабить украинскую армию в Харьковской области, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра в интервью LCI.
«Русские всё же достигли своего», — отметил экс-военный.По словам Дарра, продвижение российских сил в Харьковской области позволило им ослабить украинские подразделения и рассредоточить их на других участках фронта, что дало возможность остальным частям ВС России также наступать на позиции ВСУ. Он добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистические потоки украинских войск, создав трудности для украинского правительства.
Читайте также:
В Харьковской области сообщили о массовом вызове медиков в ТЦК
ВС РФ освободили сёла Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области
Освобождение Новоалександровки и продвижение ВС РФ в Харьковской области: Последние новости СВО
Артем Кузьмин