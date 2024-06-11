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Армия России освободила от ВСУ сёла Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Кроме того, ВС РФ поразили украинские формирования в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР. За минувшие сутки потери в рядах ВСУ на данном направлении составили порядка 560 боевиков. Также украинские подразделения лишились нескольких единиц вооружения.
При этом российские бойцы взорвали сразу два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.
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