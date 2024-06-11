Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВС РФ освободили сёла Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области

ВС РФ освободили сёла Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области

11 июня 2024, 13:24
Фото: iStock/Anton_Sokolov

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Армия России освободила от ВСУ сёла Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Активными действиями подразделений группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Артёмовка Луганской Народной Республики и Тимковка Харьковской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, ВС РФ поразили украинские формирования в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР. За минувшие сутки потери в рядах ВСУ на данном направлении составили порядка 560 боевиков. Также украинские подразделения лишились нескольких единиц вооружения.



При этом российские бойцы взорвали сразу два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Читайте также:

Освобождение Новоалександровки и продвижение ВС РФ в Харьковской области: Последние новости СВО

ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов

Украинские солдаты попали в «мини-котлы» под Харьковом
#запад
#сво
#вс рф
#лнр
#всу
#вооружения
Шольц призвал союзников Германии поддержать усилия по укреплению ПВО Украины
11 июня 2024, 13:46

Фото: сайт Кремля

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призывает страны-партнеры оказать поддержку Украине для усиления ее системы противовоздушной обороны, передают мировые СМИ.
«Я обращаюсь ко всем с нашим призывом: давайте поддержим украинскую инициативу по укреплению ПВО», — заявил канцлер в ходе международного форума по восстановлению Украины в Берлине.
Шольц также объявил о планах ФРГ по передаче Украине новых комплексов ПВО, включая зенитные ракетные системы Patriot, IRIS-T, а также самоходные зенитные установки Gepard, артиллерийские боеприпасы.

Читайте также:

Шольц потребовал от Путина признать, что Украину нельзя поставить на колени

Шольц: Германия ужесточит наказание за исламистские нападения

Шольц заявил о боязни немцев угрозы обострения конфликта на Украине
#президент
#боеприпасы
#наказание
#германия
#фрг
#шольц
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ нанесли 220 мощных ударов по Крыму: Сенатор Цеков рассказал о рисках для туристов
Сенатор Цеков: Сегодня отдых в Крыму безопасен для туристов
11 июня 2024, 13:24

Фото: istock /Vladislav Zolotov

Вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Курская, Белгородская, Брянская и Крым.
С начала года Украина атаковала Крым как минимум 220 раз. В подсчет, основанный на заявлениях региональных властей и Минобороны России, включены удары ВСУ с помощью ракет и беспилотников.

Атаки ВСУ на Крым


В январе 2024 года силы ПВО уничтожили 11 БПЛА над Крымом и сбили воздушную цель в районе Севастополя. В феврале военными ВС РФ были уничтожены девять ракет и 10 беспилотников, которые были запущены с территории Украины. Помимо этого, украинские безэкипажные катера пытались атаковать гражданские транспортные суда в юго-западном районе Черного моря. Один морской дрон был уничтожен огнем артиллерийских установок, остальные подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым
Средства ПВО пресекли попытку атаки ВСУ на Крым

В марте Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО уничтожили 40 БПЛА ВСУ. По словам губернатора Севастополя Михаил Развожаев, российские военные отразили массированную атаку на город. Было сбито больше десяти ракет. Погиб один человек, еще четверо пострадали. От ударной волны выбило стекла в жилых домах в центре города. В апреле главной целью ВСУ остается Севастополь. Российский военный корабль отбил ракетную атаку на город. В конце месяца российская ПВО сбила над полуостровом два беспилотника.

Украинский беспилотник попытался атаковать Крым минувшей ночью
Украинский беспилотник попытался атаковать Крым минувшей ночью

В мае ВСУ продолжили обстреливать Крым. Российской ПВО было уничтожено 66 БПЛА. Система ПВО сбила над полуостровом американские ракеты ATACMS. Украинские военные выпустили 31 ракету по территории Российской Федерации. Над полуостровом были сбиты четыре управляемые ракеты Storm Shadow, а также уничтожен быстроходный безэкипажный катер ВСУ. Во второй половине мая Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал об отражении атаки беспилотников в городе, а глава Республики Крым Сергей Аксёнов, что в районе города Алушта зафиксированы попадания по пустующему объекту хозяйственного назначения. В результате террористических атак со стороны ВСУ в мае погибло два мирных жителя.

В июне силы ПВО перехватили и уничтожили 33 беспилотника, а также два безэкипажных катера, следовавших в направлении полуострова.

Украинские СМИ 10 июня распространили информацию, что Вооруженные силы Украины атаковали Крымский полуостров. Сообщалось, что было выпущено не менее 12 оперативно-тактических ракет ATACMS. Отмечалось, что целью ударов были окрестности Черноморского, Евпатории и Джанкоя. По данным украинских СМИ, были зафиксированы пожары в чистом поле, поражены пусковые установки ПВО, радиолокационные станции, а также другая техника. Министерство обороны России не давало официального подтверждения данной информации.


Дальнобойные баллистические ракеты ARMY TACTICAL MISSILE SYSTEM (ATACMS) и ракета STORM SHADOW

ATACMS

20 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Киеву на сумму почти 61 миллиард долларов. Позже стало известно, что в пакет помощи войдут дальнобойные баллистические ракеты Army Tactical Missile System (ATACMS).

С мая ВСУ начали обстреливать Крым американскими ракетами ATACMS.
Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS
Минобороны РФ: ВСУ ночью атаковали Крым десятью ракетами ATACMS

Тактическая ракета ATACMS летит к цели по полубаллистической траектории, когда начальный разгон осуществляется по жесткой траектории, а последующий полет проходит в управляемом режиме. Дальность ракеты ATACMS Block 1 — 165 километров. ATACMS хранится в транспортно-пусковом контейнере, который снаряжают боеприпасом и герметизируют на заводе. Это позволяет длительное время обходиться без обслуживания и до минимума сокращает предстартовую подготовку ракеты ATACMS.

Первые ракеты ATACMS Киев получил в 2023 году — считается, что США передали Украине не более 20 ракет в рамках тайных поставок.

Storm Shadow

Storm Shadow – англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности. Ракеты Storm Shadow стоят на вооружении Великобритании, Франции и Италии с 2002 года. Storm Shadow относится к типу ударных малозаметных крылатых ракет и предназначена для высокоточного поражения наземных и морских целей при полёте на сверхмалых высотах, что минимизирует вероятность обнаружения со стороны противника.

Над Крымом уничтожили четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников
Над Крымом уничтожили четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников

Безопасен ли отдых в Крыму в этом сезоне — мнение эксперта


Член Комитета Совета Федерации по международным делам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков в беседе с «Радио 1» рассказал, будет ли опасно ехать отдыхать в Крым в этом сезоне.

«Когда человек выходит из квартиры — это опасно? Опасно! Когда он садится на общественный транспорт — это опасно? Опасно! Когда он переходит через дорогу по пешеходному переходу — это опасно? Опасно! Когда он едет на своем автомобиле — это опасно? Опасно! Я вам скажу, что это гораздо более опасно, чем отдых в Крыму. Я считаю, что отдых в Крыму на сегодня безопасен. Нужно приезжать и отдыхать. Гораздо больше людей гибнет добираясь на транспорте до Крыма. И не только до Крыма, а до Сочи и других регионов, где они собираются отдыхать. Это гораздо опасней, чем отдых непосредственно уже в местах отдыха», — сказал Сергей Павлович.

Крым, несмотря ни на какие угрозы со стороны киевского режима, является одним из самых защищенных российских регионов. Он прикрыт с севера российской армией и линией укреплений, с моря — Черноморским флотом, а с воздуха — мощной ПВО.

Читайте также:

Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием

Рогов сообщил о ракетной атаке ВСУ на Крым

ВСУ атаковали Крым 8 ракетами
#минобороны рф
#военные
#отдых
#дрон
#украина
#бпла
#сочи
#ракета
#крым
#общественный севастополь
#всу
#вс рф
#ракеты
#киев
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Разбившийся в Северной Осетии самолет участвовал в СВО и в войне в Сирии
11 июня 2024, 12:22

Фото: istock /Jozsef Soos

Российский бомбардировщик Су-34, который разбился в Северной Осетии, ранее принимал участие в ударах по террористическим позициям в Сирии, а также участвовал в специальной военной операции на Украине.
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя оперативных служб.

По его словам, предварительно известно, что самолет вылетел с аэродрома в Моздоке.

На борту Су-34 Воздушно-космических сил России находились два пилота, которые не выжили.

Предварительной причиной аварии называется техническая неисправность. Telegram-канал Mash уточнил, что самолет упал неподалеку от села Горный Дзуарикау, где местные жители слышали взрыв.

Глава республики Сергей Меняйло сообщил, что жертв и разрушений на земле после крушения Су-34 нет.

Читайте также:

Глава Северной Осетии рассказал о последствиях падения Су-34 на земле

Минобороны: В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил

Су-34 ВКС России потерпел крушение в горах Северной Осетии
#самолет
#взрыв
#вкс
#аварии
#жители
#telegram
#новости
#крушение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские следователи запросили заочный арест для грузинской снайперши
СК просит суд заочно арестовать четверых иностранцев за наемничество в ВСУ
11 июня 2024, 12:15

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Басманный суд Москвы рассмотрит запросы следователей о заочном аресте четырех иностранных граждан, обвиняемых в участии в наемничестве в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.
Судебная картотека содержит материалы об избрании меры пресечения для Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкавы Т. и Мюллера М., обвиняемых по статье 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях»).

Русудан Иванеишвили, которая служит снайпером в «Грузинском национальном легионе» ВСУ, объявлена в международный розыск по запросу российских следственных органов.

Читайте также:

В России завели дела на более 600 иностранцев за наемничество на стороне ВСУ

В России арестовали экс-депутата из Норвегии за наёмничество в ВСУ

Наемник из Колумбии приехал на Украину, чтобы охранять здания, но попал на фронт
#суд
#ук
#меры
#всу
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Активно и решительно»: В Китае спрогнозировали ответ Москвы на удары по территориям РФ
GT: РФ решительно ответит на удары по своей территории
11 июня 2024, 11:52

Фото: iStock/macky_ch

Москва ответит на попытки Киева нанести удары вглубь России западным вооружением, и ответ этот станет активным и решительным. Об этом пишет Global Times.
Издание считает, что Украина попытается доказать западным странам свою преданность перед саммитом в Швейцарии. Такими действиями против России Киев постарается добиться большей поддержки от Европы и США.

«Ожидается, что Россия ответит активно и решительно», — говорится в материале.

При этом уточняется, что Россия сможет задействовать против Украины комплекс, сочетающий в себе дипломатические и военные средства.

Ранее США разрешили Украине точечно использовать американское оружие внутри РФ только для срыва атак на силы ВСУ. Речь идёт о Харьковской области.

Читайте также:

Путин раскрыл, как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия на Украину

США «ударили» по ядерному щиту РФ: как ответит Москва и о чем сенатор Рогозин предупредил Вашингтон

Россия жестко ответит на последние действия Британии, заявили в МИД
#москва
#сша
#россия
#оружие
#комплекс
#мид
#украина
#поставки
#всу
#киев
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Освобождение Новоалександровки и продвижение ВС РФ в Харьковской области: Последние новости СВО
Пленный ВСУ: украинские солдаты попали в множество мини-котлов под Харьковом
11 июня 2024, 11:34

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Армия России перемалывает ВСУ в Волчанске и Часов Яре и наступает по всем направлениям СВО, имея тактические успехи, тем временем Украина готовится к решающему сражению, которое должно привести к окончанию конфликта.
Последние новости с полей спецоперации на 11.06.2024 приводит редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Здесь ВСУ пытаются контратаковать у Волчанских Хуторов и Тихого.

При этом в Волчанске продолжаются ожесточённые бои. По данным Telegram-канала «Два майора», подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понесли значительные потери, а украинское командование бросило ей на замену подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые были наспех пополнены после отвода с Херсонского направления, где она понесла тяжёлые потери в Крынках.

В районе Глубокого украинские подразделения атаковали ВС РФ в районе Липцов, однако успеха достичь они не смогли.

Тем временем боец ВСУ Кирилл Доценко, сдавшийся в плен российской стороне рассказал, что украинские подразделения попали в множество мини-котлов под Харьковом ещё в самом начале наступления ВС РФ.

«Было видно, все знали, что происходит, куда что движется. Видели технику вашу, видели ваш личный состав. Но никакой контрбатарейной борьбы с нашей стороны либо поддержки какой-то тяжелой техники мы не ощутили. То есть мы сидели, дождались конкретно до того момента, пока ваши войска прям впритык чуть ли не подошли к нашим позициям. Начался бой, и все», — рассказал свою историю Доценко.

Часовоярское направление


Продолжаются бои в восточном пригороде Часов Яра. ВС РФ закрепляются на ранее занятых позициях в микрорайоне «Канал», где накануне российские бойцы значительно продвинулись. Основная часть «Канала» уже перешла под контроль бойцов 98-й ВДД, а в центральной его части установлены флаги ВДВ и России.

Однако в западной части микрорайона бои ещё продолжаются. По позициям ВСУ активно работает российская артиллерия и авиация. Украинское командование не отводит оттуда свои подразделения и жертвует ими ради сдерживания продвижения ВС РФ.

Обстановка достаточно сложная и динамичная как в самом Часов Яре, так и на флангах — в Калиновке и Ивановском (Красном). Там ВС РФ также ведут бои для улучшения тактического положения. После выхода наших подразделений к рубежу Северский Донец-Донбасс ВСУ постараются не допустить прорыва через сам канал. Здесь они постараются максимально долго удержать российских бойцов для подготовки к боям на основной оборонительной линии.

«Быстрый успех возможен только при внезапном ударе в тыл или отвлекающем маневре на фланге», — считает военкор Евгений Лисицын.

Донецкое направление


Российские войска полностью освободили от ВСУ населенный пункт Новоалександровка к северо-западу от Очеретино, выбив ВСУ с западных окраин поселка.

После освобождения Парасковиевки армия России начала наступать на важный логистический узел ВСУ в Константиновке, которая находится на автодороге Угледар-Марьинка. Константиновка находится практически на линии боевого столкновения, что позволяет вести по ней огонь из орудий любого калибра.

В Красногоровке российские войска продолжают наступать в городской черте. А вот на окраинах Карловки ВС РФ смогли зацепиться за дачный посёлок, где уже началась зачистка перед дальнейшим продвижением.

Херсонское направление


Армия России активно использует на данном направлении авиацию для нанесения ударов тяжелыми авиабомбами по украинским позициям. Также идет уничтожение лодок ВСУ, на которых малые группы пехоты стараются высадиться у берега, занятого ВС РФ, а также в островной зоне.

Времьевское направление


Накануне в Минобороны РФ сообщило об освобождении села Старомайорское на стыке Запорожья и ДНР (бывший Времевский выступ, где шло контрнаступление ВСУ). После этого армия России продолжила продвигаться и сейчас старается взять ВСУ в клещи в Урожайном.

Утром 11 июня украинские военные аналитики признали потерю Старомайорского, отметив, что ВС РФ продвинулись и уже закрепились на глубине до 300 метров.

Решающее сражение ВСУ


Тем временем Украина готовится к генеральному сражению в конце лета, которое должно привести к окончанию конфликта. Об этом сообщил украинский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков.

«С военной точки зрения основная операция, стратегическая операция заключительная какая-то операция, заключительное сражение — это будет август-сентябрь», — сказал он.

По его мнению, такой прогноз основывается на военном анализе. Однако такого же мнения придерживаются и политологи, добавил Стариков.

Читайте также:

«Признаки краха на лицо»: В Британии оценили состояние бойцов ВСУ на передовой

Группировка «Запад» овладела пятью опорными пунктами ВСУ

Группировка «Восток» сорвала попытки ротации ВСУ в ДНР
#клещи
#операция
#минобороны рф
#военные
#армия
#украина
#авиация
#вдв
#донбасс
#армия россии
#днр
#всу
#вс рф
#угледар
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СБУ проводит досмотр жителей правительственного квартала Киева
11 июня 2024, 11:31

Фото: iStock/olegda88

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят контрразведывательные операции в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что мероприятия проходят в Печерском и Шевченковском районах Киева в условиях правового режима военного положения. В операции участвуют Управление государственной охраны Украины, Национальная полиция, Военная служба правопорядка ВСУ и Группировка сил и средств обороны Киева.

Сотрудники спецслужб осматривают помещения, офисы, места общего пользования в многоквартирных домах, а также заведения общественного обслуживания. Также они проверяют гражданские документы и осматривают автомобили на территории. По данным Telegram-канала украинского издания «Страна.ua», также проверяются телефоны.

Местных жителей просят с пониманием отнестись к требованиям предъявить документы и соблюдать комендантский час.

Читайте также:

На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ

«Заключительное сражение»: Бывший полковник СБУ предрек генеральное сражение на Украине

Мединский: с удовольствием бы отправил СБУ свой учебник истории
#полиция
#телефоны
#автомобили
#учебник
#документы
#мероприятия
#операции
#сотрудники
#telegram
#всу
#сбу
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американский политик раскритиковал идею Киева разместить F-16 в странах ЕС
Политик Барака: истребители F-16 в странах ЕС станут законными целями для России
11 июня 2024, 10:18

Фото: istockphoto/Jon Rehg

Американский политик Аджаму Барака заявил, что размещение предоставленных Украине западных истребителей F-16 на территории стран — членов ЕС приведет к тому, что они станут законными целями для российских военных. Об этом пишет РИА Новости.
«Если США разместят свои F-16 в странах ЕС, которые настолько глупы, что позволят атаковать ими РФ, эти базы станут законными целями», — подчеркнул он.

По его словам, удары РФ могут привести в действие статью 5 устава НАТО. Тогда они будут восприняты как нападение на альянс.

Ранее начальник авиации Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Голубцов сообщил, что некоторые американские истребители F-16 будут размещены на авиабазах за границей. По его словам, чтобы самолеты не стали «мишенями» на украинских базах, они станут резервом на случай проведения ремонтных работ. Некоторые будут использоваться за границей для обучения украинских пилотов. Пока только четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители.

Читайте также:

Удары по НАТО: Как РФ отреагирует на размещение F-16 ВСУ за границей

Появились кадры испытания военными РФ дистанционно управляемого FPV-танка

Украинские солдаты попали в «мини-котлы» под Харьковом
#сша
#нападение
#самолёты
#страны
#ес
#нато
#рф
#истребители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ОВА Прокудин: В Херсонской области повреждён объект инфраструктуры
11 июня 2024, 09:58

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

На подконтрольной Киеву части территории Херсонской области получил повреждения объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Областной военной администрации Александр Прокудин.
В своём телеграм-канале назначенный Киевом чиновник написал, что в ночь на 11 июня ряд населённых пунктов региона подвергся ударам. Он уточнил, что было зафиксировано попадание в объект критической инфраструктуры. О каком именно объекте идёт речь, его местоположение, как и характер повреждений, Прокудин не уточнил.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации в результате референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать регион. В настоящее время 75% области находятся под контролем России. Часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Читайте также:

В Херсоне прогремела серия взрывов

В украинском Конотопе поражен объект инфраструктуры

Украинские ВМС сообщили о повреждении портовой инфраструктуры
#ночь
#город
#регион
#херсонская область
#инфраструктура
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф