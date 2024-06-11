ВС РФ забрасывают ВСУ авиабомбами, Киев готовится к решающему сражению: Последние новости СВО

Фото: РИА Новости/Александр Мельников
Армия России перемалывает ВСУ в Волчанске и Часов Яре и наступает по всем направлениям СВО, имея тактические успехи, тем временем Украина готовится к решающему сражению, которое должно привести к окончанию конфликта.
Последние новости с полей спецоперации на 11.06.2024 приводит редакция «Радио 1».
Здесь ВСУ пытаются контратаковать у Волчанских Хуторов и Тихого.
При этом в Волчанске продолжаются ожесточённые бои. По данным Telegram-канала «Два майора», подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понесли значительные потери, а украинское командование бросило ей на замену подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые были наспех пополнены после отвода с Херсонского направления, где она понесла тяжёлые потери в Крынках.
В районе Глубокого украинские подразделения атаковали ВС РФ в районе Липцов, однако успеха достичь они не смогли.
Тем временем боец ВСУ Кирилл Доценко, сдавшийся в плен российской стороне рассказал, что украинские подразделения попали в множество мини-котлов под Харьковом ещё в самом начале наступления ВС РФ.
Продолжаются бои в восточном пригороде Часов Яра. ВС РФ закрепляются на ранее занятых позициях в микрорайоне «Канал», где накануне российские бойцы значительно продвинулись. Основная часть «Канала» уже перешла под контроль бойцов 98-й ВДД, а в центральной его части установлены флаги ВДВ и России.
Однако в западной части микрорайона бои ещё продолжаются. По позициям ВСУ активно работает российская артиллерия и авиация. Украинское командование не отводит оттуда свои подразделения и жертвует ими ради сдерживания продвижения ВС РФ.
Обстановка достаточно сложная и динамичная как в самом Часов Яре, так и на флангах — в Калиновке и Ивановском (Красном). Там ВС РФ также ведут бои для улучшения тактического положения. После выхода наших подразделений к рубежу Северский Донец-Донбасс ВСУ постараются не допустить прорыва через сам канал. Здесь они постараются максимально долго удержать российских бойцов для подготовки к боям на основной оборонительной линии.
Российские войска полностью освободили от ВСУ населенный пункт Новоалександровка к северо-западу от Очеретино, выбив ВСУ с западных окраин поселка.
После освобождения Парасковиевки армия России начала наступать на важный логистический узел ВСУ в Константиновке, которая находится на автодороге Угледар-Марьинка. Константиновка находится практически на линии боевого столкновения, что позволяет вести по ней огонь из орудий любого калибра.
В Красногоровке российские войска продолжают наступать в городской черте. А вот на окраинах Карловки ВС РФ смогли зацепиться за дачный посёлок, где уже началась зачистка перед дальнейшим продвижением.
Армия России активно использует на данном направлении авиацию для нанесения ударов тяжелыми авиабомбами по украинским позициям. Также идет уничтожение лодок ВСУ, на которых малые группы пехоты стараются высадиться у берега, занятого ВС РФ, а также в островной зоне.
Накануне в Минобороны РФ сообщило об освобождении села Старомайорское на стыке Запорожья и ДНР (бывший Времевский выступ, где шло контрнаступление ВСУ). После этого армия России продолжила продвигаться и сейчас старается взять ВСУ в клещи в Урожайном.
Утром 11 июня украинские военные аналитики признали потерю Старомайорского, отметив, что ВС РФ продвинулись и уже закрепились на глубине до 300 метров.
Тем временем Украина готовится к генеральному сражению в конце лета, которое должно привести к окончанию конфликта. Об этом сообщил украинский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков.
По его мнению, такой прогноз основывается на военном анализе. Однако такого же мнения придерживаются и политологи, добавил Стариков.
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Харьковское направление
Здесь ВСУ пытаются контратаковать у Волчанских Хуторов и Тихого.
При этом в Волчанске продолжаются ожесточённые бои. По данным Telegram-канала «Два майора», подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ понесли значительные потери, а украинское командование бросило ей на замену подразделения 36-й отдельной бригады морской пехоты, которые были наспех пополнены после отвода с Херсонского направления, где она понесла тяжёлые потери в Крынках.
В районе Глубокого украинские подразделения атаковали ВС РФ в районе Липцов, однако успеха достичь они не смогли.
Тем временем боец ВСУ Кирилл Доценко, сдавшийся в плен российской стороне рассказал, что украинские подразделения попали в множество мини-котлов под Харьковом ещё в самом начале наступления ВС РФ.
«Было видно, все знали, что происходит, куда что движется. Видели технику вашу, видели ваш личный состав. Но никакой контрбатарейной борьбы с нашей стороны либо поддержки какой-то тяжелой техники мы не ощутили. То есть мы сидели, дождались конкретно до того момента, пока ваши войска прям впритык чуть ли не подошли к нашим позициям. Начался бой, и все», — рассказал свою историю Доценко.
Часовоярское направление
Продолжаются бои в восточном пригороде Часов Яра. ВС РФ закрепляются на ранее занятых позициях в микрорайоне «Канал», где накануне российские бойцы значительно продвинулись. Основная часть «Канала» уже перешла под контроль бойцов 98-й ВДД, а в центральной его части установлены флаги ВДВ и России.
Однако в западной части микрорайона бои ещё продолжаются. По позициям ВСУ активно работает российская артиллерия и авиация. Украинское командование не отводит оттуда свои подразделения и жертвует ими ради сдерживания продвижения ВС РФ.
Обстановка достаточно сложная и динамичная как в самом Часов Яре, так и на флангах — в Калиновке и Ивановском (Красном). Там ВС РФ также ведут бои для улучшения тактического положения. После выхода наших подразделений к рубежу Северский Донец-Донбасс ВСУ постараются не допустить прорыва через сам канал. Здесь они постараются максимально долго удержать российских бойцов для подготовки к боям на основной оборонительной линии.
«Быстрый успех возможен только при внезапном ударе в тыл или отвлекающем маневре на фланге», — считает военкор Евгений Лисицын.
Донецкое направление
Российские войска полностью освободили от ВСУ населенный пункт Новоалександровка к северо-западу от Очеретино, выбив ВСУ с западных окраин поселка.
После освобождения Парасковиевки армия России начала наступать на важный логистический узел ВСУ в Константиновке, которая находится на автодороге Угледар-Марьинка. Константиновка находится практически на линии боевого столкновения, что позволяет вести по ней огонь из орудий любого калибра.
В Красногоровке российские войска продолжают наступать в городской черте. А вот на окраинах Карловки ВС РФ смогли зацепиться за дачный посёлок, где уже началась зачистка перед дальнейшим продвижением.
Херсонское направление
Армия России активно использует на данном направлении авиацию для нанесения ударов тяжелыми авиабомбами по украинским позициям. Также идет уничтожение лодок ВСУ, на которых малые группы пехоты стараются высадиться у берега, занятого ВС РФ, а также в островной зоне.
Времьевское направление
Накануне в Минобороны РФ сообщило об освобождении села Старомайорское на стыке Запорожья и ДНР (бывший Времевский выступ, где шло контрнаступление ВСУ). После этого армия России продолжила продвигаться и сейчас старается взять ВСУ в клещи в Урожайном.
Утром 11 июня украинские военные аналитики признали потерю Старомайорского, отметив, что ВС РФ продвинулись и уже закрепились на глубине до 300 метров.
Решающее сражение ВСУ
Тем временем Украина готовится к генеральному сражению в конце лета, которое должно привести к окончанию конфликта. Об этом сообщил украинский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков.
«С военной точки зрения основная операция, стратегическая операция заключительная какая-то операция, заключительное сражение — это будет август-сентябрь», — сказал он.
По его мнению, такой прогноз основывается на военном анализе. Однако такого же мнения придерживаются и политологи, добавил Стариков.
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Элина Позднякова