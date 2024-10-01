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Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что военные Вооруженных сил Украины подвергаются серьезной опасности из-за недостатка военной техники. Соответствующее мнение он высказал в своем блоге на YouTube, пишет РИА Новости.
По его словам, многие военные участвуют в боевых действиях на гражданских автомобилях. Он отметил, что так они подвергаются смертельной опасности от российских БПЛА, авиаударов и артиллерии.
Меркурис считает, что дисбаланс между украинской и российской армией в технике приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для Вооруженных сил Украины.
Ранее Минобороны сообщило, что потери ВСУ в зоне специальной военной операции за сутки составили 1 895 человек. Помимо этого, стало известно, что средствами противовоздушной обороны было уничтожено четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских БПЛА над территорий Российской Федерации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Меркурис считает, что дисбаланс между украинской и российской армией в технике приводит к тяжелым и невосполнимым потерям для Вооруженных сил Украины.
Ранее Минобороны сообщило, что потери ВСУ в зоне специальной военной операции за сутки составили 1 895 человек. Помимо этого, стало известно, что средствами противовоздушной обороны было уничтожено четыре американских реактивных снаряда HIMARS и 24 украинских БПЛА над территорий Российской Федерации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова