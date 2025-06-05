На Западе раскрыли, что произошло с Зеленским после атаки на аэродромы РФ
Кошкович: Зеленский испугался потенциального ответа РФ на атаки на аэродромы
Владимир Зеленский испугался потенциального ответа РФ на атаки Украины на аэродромы, объявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
«Этот безумный, загнанный в угол человек предпринял внезапную атаку (на российские аэродромы), прекрасно понимая, что это повлечет за собой сокрушительный ответ», — обратил внимание он.
Со слов аналитика, когда Владимир Зеленский услышал, что ответ на атаки правда будет и никто этому не станет препятствовать, то он «заскулил» и начал «кусать» кормящую его руку.
«Зеленский превратился в монстра», — добавил Кошкович.
Ранее американский лидер Дональд Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин в телефонном разговоре заявил ему о намерении ответить на недавнюю атаку Украины по аэродромам.
Напомним, 1 июня Минобороны России сообщило о террористических атаках армии Украины FPV-дронами на аэродромы в пяти регионах. Все удары в Ивановской, Рязанской и Амурской областях удалось отразить. Возгорания на объектах в Мурманской и Иркутской областях ликвидировали, никто из персонала не пострадал. Некоторых участников атак задержали.