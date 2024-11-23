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Конфликт на Украине мог завершиться еще в прошлом году, если бы Запад дал Киеву «необходимые инструменты», заявил в разговоре с France24 отставной американский генерал Бен Ходжес.
Комментируя решение Вашингтона разрешить боевикам ВСУ бить дальнобойными вооружениями вглубь РФ, военный подчеркнул, что это «следовало сделать два года назад».
Кроме того, собеседник уточнил, что несмотря на «многочисленные угрозы», российская сторона никогда не начнет ядерный конфликт. Летом генерал заявлял, что Вашингтон запретил Киеву бить по РФ ATACMS из-за опасений чрезмерной напряженности в конфликте.
В минувшие вторник и четверг ВСУ нанесли удары по российским военным объектам британскими и американскими ракетами. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «ответ всегда будет».
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Кроме того, собеседник уточнил, что несмотря на «многочисленные угрозы», российская сторона никогда не начнет ядерный конфликт. Летом генерал заявлял, что Вашингтон запретил Киеву бить по РФ ATACMS из-за опасений чрезмерной напряженности в конфликте.
В минувшие вторник и четверг ВСУ нанесли удары по российским военным объектам британскими и американскими ракетами. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что «ответ всегда будет».
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Никита Кротов