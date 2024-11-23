Новый глава Евросовета рассказал, что меняет позицию Трампа по Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) оцепила территорию и полностью засекретила любую информацию об ударе российской ракеты «Орешник» по одному из крупнейших оборонных предприятий в Днепропетровске, а Запад пребывает в «ступоре» от появления у России такого вооружения. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.