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Бывший премьер-министр Португалии, новый глава Евросовета Антониу Кошта в беседе с Financial Times заявил, что избранный президент США Дональд Трамп не повторит в случае с Украиной ситуацию с выводом американских войск из Афганистана.
По его словам, европейским лидерам и Трампу необходимо «найти точку доверия», чтобы управлять разногласиями. В противном случае, как утверждает Кошта, это станет проблемой для всего мира.
Новый глава Евросовета также поинтересовался, как республиканский политик намерен выполнить обещание и закончить российско-украинский конфликт «за 24 часа».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Новый глава Евросовета также поинтересовался, как республиканский политик намерен выполнить обещание и закончить российско-украинский конфликт «за 24 часа».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова