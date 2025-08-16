На Западе рассказали о последнем разговоре Трампа с Зеленским

16 августа 2025, 21:33

WP: Последний разговор Дональда Трампа с Зеленским был более напряженным

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп после российско‑американского саммита на Аляске провёл напряжённый телефонный разговор с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.