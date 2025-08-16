На Западе рассказали о последнем разговоре Трампа с Зеленским
Президент США Дональд Трамп после российско‑американского саммита на Аляске провёл напряжённый телефонный разговор с Владимиром Зеленским и лидерами европейских стран, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным газеты, звонок, на котором Трамп собирался проинформировать Зеленского и европейцев о результатах саммита был более напряженным, нежели предыдущая беседа между Трампом и лидерами Европы.
В обсуждении, по словам неназванного американского чиновника, участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, а также руководители Франции, Германии, Финляндии, Италии, Великобритании, Польши, представители НАТО и Европейской комиссии.
Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что в беседе с европейскими лидерами и Зеленским Трамп предлагал уступить России часть Донбасса в обмен на мирное соглашение.
Читайте также: