ВС РФ заявили о продвижении в Днепропетровской области
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль село Березовое в Днепропетровской области. Об этом информирует Министерство обороны Российской Федерации.
В ведомстве сообщили, что российские военные продолжают продвигаться вглубь украинской обороны в этом регионе. Согласно отчёту российского военного ведомства, Вооружённые силы Украины за сутки потеряли в Днепропетровской области более 270 военнослужащих, три единицы бронетехники и станцию радиоэлектронной борьбы.
В Минобороны РФ заявили о нанесении урона двум механизированным и двум бригадам теробороны ВСУ. Ранее российские войска нанесли по военным целям на Украине мощный комбинированный удар. В атаке применили несколько ракетных комплексов «Искандер», десятки стратегических крылатых ракет Х-101 и более 50 беспилотников «Герань».
В материале «Радио 1» рассказываем о последних новостях СВО на 20 сентября.
