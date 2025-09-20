ВС РФ нанесли по военным целям на Украине мощный комбинированный удар
Российские войска нанесли по военным целям на Украине мощный комбинированный удар. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В ходе атаки было задействовано несколько ракетных комплексов «Искандер», десятки стратегических крылатых ракет типа Х-101, а также свыше 50 беспилотных летательных аппаратов «Герань». Удары нанесены по промышленным и военным объектам в Киеве, Борисполе, Николаеве и Павлограде.
Официального подтверждения этой информации от Минобороны РФ в настоящий момент не поступало.
Напомним, российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
