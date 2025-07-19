Продвижение ВС РФ на Краснолиманском направлении и охват района Искры под Угледаром: последние новости СВО на 19 июля
ВС РФ продолжают уверенное наступление, демонстрируя тактические успехи на ключевых участках фронта. Особые успехи отмечены на Харьковском, Запорожском и Угледарском направлениях. Подробности о текущей ситуации на линии соприкосновения читайте в материале «Радио 1».
Сумское направление
За минувшие сутки российские подразделения морской пехоты и мотострелков успешно продвинулись в лесном массиве в районе Варачино, закрепившись на новых рубежах. В ходе боёв полностью зачищены несколько домовладений в самом населённом пункте, ликвидированы два укреплённых опорных пункта противника.
На юнаковском направлении десантные подразделения ВС РФ продолжают методично уничтожать перебрасываемые резервы противника. Ведётся планомерное продвижение как в самом населённом пункте, так и в прилегающих лесополосах, где были обнаружены скрытые позиции украинских сил.
ВСУ, неся значительные потери, предприняли восемь безуспешных контратак: одну в районе Алексеевки, две в районе Кондратовки и пять в Юнаковке. Все попытки прорыва были пресечены. По предварительным данным, в контратаках участвовало свыше 50 человек личного состава ВСУ. В результате действий российских подразделений более половины атакующих было уничтожено, 13 раненых остались на линии боевого соприкосновения, остальные в беспорядке отступили на исходные позиции.
Харьковское направление
На Великобурлукском направлении российские военные, преодолевая ожесточённое огневое сопротивление противника, продвинулись на 400 метров в лесных массивах восточнее и западнее села Меловое.
На Волчанском и Липцовском направлениях в результате точного огневого поражения уничтожены: 6 штурмовых групп ВСУ, станция РЭБ и два пункта управления БПЛА. В районе Волчанска продолжаются успешные наступательные действия. Штурмовые группы за минувшие сутки полностью зачистили 14 домовладений в городской черте, выбили противника из нескольких укреплённых опорных пунктов в прилегающих лесах и продолжают закрепляться на занятых рубежах.
Особо следует отметить успешную зачистку лесополос в районе освобождённого села Дегтярное, где была полностью уничтожена боевая группа противника.
Запорожское направление
На этом участке фронта российские военные продолжают укреплять свои позиции, уверенно продвигаясь по нескольким стратегическим направлениям. В районе Каменского и вдоль русла реки Конка ВС РФ завершили оборудование новых оборонительных рубежей, обеспечив полный контроль над стратегически важными участками местности.
Значительные успехи достигнуты на ореховском направлении, где российские штурмовые группы, преодолевая организованное сопротивление противника, продолжают методичное продвижение с западного направления. Одновременно с юго-востока отмечается успешное наступление в сторону Гуляйполя, где российские военные преодолели несколько линий обороны противника. В лесном массиве у Малиновки проведена масштабная зачистка.
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Купянское направление
На Купянском направлении продолжаются ожесточенные бои с прорывом обороны противника. Российские подразделения ведут тяжелые наступательные действия в районе реки Оскол, где противник оказывает организованное сопротивление.
Российские войска успешно продвинулись с рубежа у Двуречной в направлении Кутьковки, преодолевая оборону ВСУ. Значимым достижением стало освобождение стратегически важного лесного массива. В результате этих действий открыт сухопутный коридор к населенному пункту Каменка, что создает благоприятные условия для дальнейшего наступления.
Угледарское направление
На Угледарском направлении российские войска продолжают успешное наступление, демонстрируя значительный прогресс на нескольких участках фронта. Особенно важные успехи достигнуты севернее Зелёного Поля, где нашим подразделениям удалось прорвать оборону противника и продвинуться в направлении Камышевахи, установив контроль над стратегически важным участком глубиной до 1 км и шириной более 2,5 км.
На других направлениях также наблюдается заметный прогресс: в районе, расположенном к востоку от Темировки, в окрестностях Малиевки, вблизи населённого пункта Январское, а также в районе Поддубного. Особое значение имеет закрепление российских войск в восточной части лесного массива Зелёного Гая, откуда начаты активные действия по охвату района Искры с целью дальнейшего выдвижения к Подгавриловке.
Краснолиманское направление
ВС РФ успешно осуществили переправу через реку Нитриус на нескольких участках, добившись значительного тактического преимущества. В ходе наступательной операции была освобождена северо-западная часть населённого пункта Карповка. Также удалось прорвать линию обороны противника и продвинуться на 400 метров в направлении села Среднее.
Несмотря на то, что противник по-прежнему контролирует восточную часть водохранилища Карповское, российские войска продолжают расширять свои позиции в этом районе.