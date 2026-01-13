Достижения.рф

Освобождение села Новобойковское, активное давление на ВСУ в Харьковской и Донецкой областях: последние новости СВО на 13 января

Фото: Минобороны РФ

В ходе наступательных действий на нескольких стратегических направлениях российские войска добились ряда тактических успехов, вынуждая противника оставлять позиции и создавая условия для дальнейшего продвижения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в районах Сумской и Харьковской областей, а также на Запорожском и Покровском направлениях, где идут ожесточенные бои за ключевые населенные пункты и логистические узлы. Подробнее о ситуации в зоне проведения специальной военной операции читайте в материале «Радио 1».




Сумская область

На данном направлении идут напряженные бои. Наступающие части ВС РФ при авиационной и огневой поддержке оказывают давление на украинскую оборону. С целью усиления рубежей украинская сторона активно возводит дополнительные укрепления. Российским военным достигнут тактический успех. В Сумском районе заняты рубежи на десяти, а в Краснопольском — на трех отрезках линии соприкосновения. В результате успешной работы освобождена территория более 600 метров. На Теткинском и Глушковском участках существенных перемен в линии фронта не зафиксировано. Огневые средства российской армии ведут подавление обнаруженных объектов теробороны в окрестностях Рыжевки и Искрисковщины.

Харьковская область

Российские войска наращивают присутствие в окрестностях Волчанска, занимая территории соседних сел. Точечные удары с воздуха наносятся по выявленным вражеским объектам. Под давлением наступающих подразделений украинские формирования оставляют укрепленные рубежи. В Старицкой зоне заняты и укреплены новые позиции на четырех отрезках, захвачено до 500 метров. На юго-западе от Лимана российские вооруженные силы захватили два укрепленных пункта противника, увеличив зону контроля на 300 метров.

В Волчанских Хуторах штурмовыми группами ВС РФ взято под контроль и очищено 10 строений, продвижение составило более 300 метров. В районе лесополосы рядом с Двуречанским, в секторе Меловое-Хатнее, проводится операция по зачистке территории. Ударными дронами ликвидированы места сосредоточения резервов вражеской механизированной бригады под Великим Бурлуком.

Краснолиманское направление

Российскими военными достигнуты тактические результаты. В районе Коровьего Яра нарушено вражеское транспортное сообщение. Боестолкновения переместились на восточные окраины населенного пункта Александровка. Отмечается успешное продвижение российской армии в окрестностях Яровой и Святогорска. Формирования противника на территории, прилегающей к Красному Лиману, находятся в состоянии частичной блокады.

Северское направление

Наступательные действия российских подразделений на участке фронта севернее Резниковки позволяют увеличивать занятую территорию. В населенных пунктах Озёрное и Закотное продолжаются ожесточенные столкновения за ключевые укрепленные позиции противника. Артиллерийскими ударами и действиями авиации успешно блокируются пути снабжения и маневра для окруженной группировки сил противника в данном районе, что способствует их последующему разгрому.

Запорожское направление

ВС РФ на данном направлении закрепили тактический результат. Министерство обороны РФ подтвердило взятие под полный контроль территории населенного пункта Новобойковское. Основные сражения в настоящий момент сосредоточены на подступах к Новояковлевке и Магдалиновке. Специалисты указывают, что овладение этими пунктами, а также селом Запасное создает предпосылки для развития наступления в сторону Заречного и Одаровки.

Данный манёвр имеет стратегическое значение и направлен на разрушение путей снабжения противника в районе Орехова и нарушения связи между его силами в полосе от Юрковки до Камышевахи. На восточных подступах к Орехову, в районе Белогорья, ВСУ оказывают сопротивление, проводя контрудары с целью сдержать поступательное движение российской армии.

Гуляйпольское направление

Вооружённые силы России продолжают расширять зону контроля на западе от Гайчура, продвинувшись вглубь территории на 15 километров. Формирования противника, испытывающие значительную нехватку личного состава, теряют способность к полноценной обороне. В районе населённого пункта Прилуки ведутся активные боевые действия.

Покровское направление

В Красноармейске (Покровске) российские военные расширили зону контроля на 400 метров рядом с поселком Щербакова. Боевые действия продолжаются в садоводстве «Дружба». Враг усиливает оборону между Гришино и Родинским, предпринимая отчаянные контратаки, чтобы не допустить прорыва фронта в Торецке, где идут ожесточенные бои за каждое здание. Российская артиллерия эффективно работает по ближним тылам и путям снабжения, истощая ресурсы украинской группировки в этом районе.


Елена Генералова

