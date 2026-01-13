Освобождение села Новобойковское, активное давление на ВСУ в Харьковской и Донецкой областях: последние новости СВО на 13 января
В ходе наступательных действий на нескольких стратегических направлениях российские войска добились ряда тактических успехов, вынуждая противника оставлять позиции и создавая условия для дальнейшего продвижения. Наиболее напряженная обстановка сохраняется в районах Сумской и Харьковской областей, а также на Запорожском и Покровском направлениях, где идут ожесточенные бои за ключевые населенные пункты и логистические узлы. Подробнее о ситуации в зоне проведения специальной военной операции читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа данном направлении идут напряженные бои. Наступающие части ВС РФ при авиационной и огневой поддержке оказывают давление на украинскую оборону. С целью усиления рубежей украинская сторона активно возводит дополнительные укрепления. Российским военным достигнут тактический успех. В Сумском районе заняты рубежи на десяти, а в Краснопольском — на трех отрезках линии соприкосновения. В результате успешной работы освобождена территория более 600 метров. На Теткинском и Глушковском участках существенных перемен в линии фронта не зафиксировано. Огневые средства российской армии ведут подавление обнаруженных объектов теробороны в окрестностях Рыжевки и Искрисковщины.
Харьковская областьРоссийские войска наращивают присутствие в окрестностях Волчанска, занимая территории соседних сел. Точечные удары с воздуха наносятся по выявленным вражеским объектам. Под давлением наступающих подразделений украинские формирования оставляют укрепленные рубежи. В Старицкой зоне заняты и укреплены новые позиции на четырех отрезках, захвачено до 500 метров. На юго-западе от Лимана российские вооруженные силы захватили два укрепленных пункта противника, увеличив зону контроля на 300 метров.
В Волчанских Хуторах штурмовыми группами ВС РФ взято под контроль и очищено 10 строений, продвижение составило более 300 метров. В районе лесополосы рядом с Двуречанским, в секторе Меловое-Хатнее, проводится операция по зачистке территории. Ударными дронами ликвидированы места сосредоточения резервов вражеской механизированной бригады под Великим Бурлуком.
Краснолиманское направлениеРоссийскими военными достигнуты тактические результаты. В районе Коровьего Яра нарушено вражеское транспортное сообщение. Боестолкновения переместились на восточные окраины населенного пункта Александровка. Отмечается успешное продвижение российской армии в окрестностях Яровой и Святогорска. Формирования противника на территории, прилегающей к Красному Лиману, находятся в состоянии частичной блокады.
Северское направлениеНаступательные действия российских подразделений на участке фронта севернее Резниковки позволяют увеличивать занятую территорию. В населенных пунктах Озёрное и Закотное продолжаются ожесточенные столкновения за ключевые укрепленные позиции противника. Артиллерийскими ударами и действиями авиации успешно блокируются пути снабжения и маневра для окруженной группировки сил противника в данном районе, что способствует их последующему разгрому.
Запорожское направлениеВС РФ на данном направлении закрепили тактический результат. Министерство обороны РФ подтвердило взятие под полный контроль территории населенного пункта Новобойковское. Основные сражения в настоящий момент сосредоточены на подступах к Новояковлевке и Магдалиновке. Специалисты указывают, что овладение этими пунктами, а также селом Запасное создает предпосылки для развития наступления в сторону Заречного и Одаровки.
Данный манёвр имеет стратегическое значение и направлен на разрушение путей снабжения противника в районе Орехова и нарушения связи между его силами в полосе от Юрковки до Камышевахи. На восточных подступах к Орехову, в районе Белогорья, ВСУ оказывают сопротивление, проводя контрудары с целью сдержать поступательное движение российской армии.