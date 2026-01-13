Достижения.рф

Над Орловской областью силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ

Фото: iStock/NiseriN

Ночью над Орловской областью силы ПВО успешно уничтожили 15 беспилотников, принадлежащих противнику. Губернатор Андрей Клычков сообщил об этом в своем Telegram-канале.



Несмотря на активные действия дронов, пострадавших не зафиксировано. Однако несколько частных домовладений получили повреждения фасадов и остекления. Власти продолжают следить за ситуацией и обеспечивают безопасность жителей региона.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0