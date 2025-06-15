«Своими руками»: мать погибшего бойца СВО развели мошенники на 12 млн руб
Мать погибшего бойца СВО из Прикамья развели мошенники на 12 млн руб
На 12 миллионов рублей развели мошенники мать погибшего бойца СВО Ирину Чуклинову из Пермского края. Как пишет РИА «ФедералПресс», деньги были компенсацией после гибели военнослужащего.
«Состояние резко ухудшилось — поднялось давление, началось головокружение. В тот момент я осознала: всё отдала сама. Своими руками. Словами не передать, что я тогда пережила», — поделилась собеседница.24-летний Роман был добровольным контрактником и служил на Донецком направлении. Молодой человек погиб, его похоронили в начале этого года.
В марте Чуклиновой позвонил неизвестный и представился страховщиком. Затем с ней связались лже-сотрудники ФСБ, прокуратуры и Центробанка. Злоумышленники убедили женщину, что ее данные попали к аферистам, а деньги со счетов переведены «в пользу террористических организаций». После женщине рекомендовали «сотрудничать со следствием».
Деньги на «безопасные счета» Ирина Чуклинова переводила два месяца. Когда средства закончились, ей предложили продать машину в рамках «оперативных мероприятий» и перевести деньги по той же схеме. Пострадавшая обратилась в полицию.