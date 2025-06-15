«Своими руками»: мать погибшего бойца СВО развели мошенники на 12 млн руб

Мать погибшего бойца СВО из Прикамья развели мошенники на 12 млн руб
Фото: istockphoto/Diy13

На 12 миллионов рублей развели мошенники мать погибшего бойца СВО Ирину Чуклинову из Пермского края. Как пишет РИА «ФедералПресс», деньги были компенсацией после гибели военнослужащего.



«Состояние резко ухудшилось — поднялось давление, началось головокружение. В тот момент я осознала: всё отдала сама. Своими руками. Словами не передать, что я тогда пережила», — поделилась собеседница.
24-летний Роман был добровольным контрактником и служил на Донецком направлении. Молодой человек погиб, его похоронили в начале этого года.

В марте Чуклиновой позвонил неизвестный и представился страховщиком. Затем с ней связались лже-сотрудники ФСБ, прокуратуры и Центробанка. Злоумышленники убедили женщину, что ее данные попали к аферистам, а деньги со счетов переведены «в пользу террористических организаций». После женщине рекомендовали «сотрудничать со следствием».

Деньги на «безопасные счета» Ирина Чуклинова переводила два месяца. Когда средства закончились, ей предложили продать машину в рамках «оперативных мероприятий» и перевести деньги по той же схеме. Пострадавшая обратилась в полицию.
Никита Кротов

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