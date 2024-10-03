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На Западе сделали громкое заявление о ВС РФ в зоне СВО

Ирландский журналист Боуз: ВС РФ стали опытней из-за устроенного США конфликта
03 октября 2024, 18:23
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

ВС России стали опытней из-за устроенного Вашингтоном конфликта на Украине. Об этом в соцсетях написал журналист из Ирландии Чей Боуз.


«Важно визуализировать размер военной мощи российской и американской армий. Обе превосходят друг друга в разных аспектах ведения боя. Но именно Россия сейчас обладает значительно лучшим боевым опытом. Иронично, что из-за войны, устроенной США», — говорится в публикации Боуза.

Ранее американская газета The Washington Post написала о продвижении российских войск в Донбассе «с невиданными с 2022 года темпами». Отмечалось, что Россия освободила от ВСУ территорию в 800 квадратных километров. Особо отмечен период с августа по сентябрь.

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#новости
Курская АЭС вернулась к работе в штатном режиме
03 октября 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Nordroden

Работа Курской АЭС происходит в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба предприятия в Telegram-канале.
«Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений», — говорится в публикации.

До этого была информация, что боевики ВСУ предприняли попытку атаковать станцию. Как уточнили журналисты Telegram-канала Shot, было четыре безуспешных прилета. Отмечалась слаженная работа противовоздушной обороны.

Украина напала на приграничье Курской области ранним утром, 6 августа. Как сообщали в Минобороны РФ, в указанный район направили подкрепление.

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Суд признал законным приговор супругам из Курской области за попытку диверсии
03 октября 2024, 18:35

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд признал законным приговор супругам Сидоркиным к 13 и 17 годам лишения свободы за госизмену и попытку подрыва объектов инфраструктуры по заданию кураторов из Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Верховный суд рассмотрел жалобу на приговор Татьяне Сидоркиной и Роману Сидоркину. Приговор, решено оставить без изменения», — говорится в сообщении.
Сидоркиной было назначено 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, а Сидоркину 17 лет, из которых 3 года он проведет в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

Кроме того, суд посчитал законным назначить Сидоркину штраф в размере 450 тыс. рублей, а Сидоркиной - в размере 350 тыс. рублей.

Оба они признаны виновными по делу о госизмене. Напомним, Сидоркины планировали совершить взрыв на транспортной инфраструктуре, однако сделать этого не смогли. Мужчину также признали виновным по делу о незаконном оружия и боеприпасов к нему.

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«Царь-бомба» в действии: ВС РФ ударили ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области, последствия
Российские войска накрыли позиции ВСУ в Курской области ударом ФАБ-3000
03 октября 2024, 18:25

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Армия России нанесла мощный удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области. Что умеет российская царь-бомба и как ее применяют, расскажет «Радио 1».

Удар ФАБ-3000 по ВСУ в Курской области


В Курской области ФАБ-3000 накрыл сельскохозяйственный, который боевики ВСУ превратили в крытую стоянку для техники. Там же хранилась и селитра, из-за чего облако от взрыва окрасилось в рыжий цвет.

Применили этот боеприпас около населенного пункта Кремяное вечером в среду, 2 октября.

Однако это не первый раз, когда ВС РФ применяют трехтонный боеприпас по вражеским позициям на русской земле. 5 сентября был нанесен авиаудар по стоянке ВСУ в Курской области.

Кроме того, еще в самом начале вторжения ВСУ в курское приграничье бомбардировщик Су-34 сбросил бомбу ФАБ-3000 на скопление техники ВСУ в Сумской области.


Что такое ФАБ-3000


ФАБ-3000 - это фугасная авиационная бомба, а 3000 - это вес всего боеприпаса. При этом половину от этого веса составляет взрывчатое вещество – 1200 кг. Длина бомбы составляет более трех метров. Взрываясь, она оставляет в грунте воронку диаметром до 30 метров и глубиной 15 метров. Сбрасывается на цель с бомбардировщика, летящего на высоте 16 км, на скорости около 1200 км/ч.

ФАБ-3000 была принята на вооружение еще в 1946 году, с тех пор она часто модернизировалась. Этот боеприпас предназначен для поражения промышленных, городских, портовых сооружений, крупных укрепленных целей, мощных опорных пунктов. Радиус сплошного поражения ФАБ-3000 — до 50 метров, осколочное поле при дроблении корпуса и разрушении цели — 260 метров.

Применение ФАБ-3000 на СВО


Впервые в рамках СВО ФАБ-3000 использовали в Мариуполе во время штурма завода «Азовсталь». Впоследствии боевики ВСУ, сдавшиеся в плен, рассказали, что от мощи этих ударов многие сходили с ума и решили выйти из подземелий с поднятыми руками.

На сегодняшний день в зоне СВО используется новая версия ФАБ-3000. Теперь снаряды оснащены универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Это позволяет наносить прицельные удары, а также корректировать точку назначения удара.

Сейчас ФАБ-3000 применяется в зоне СВО довольно часто. Ими бьют по вражеским складам боеприпасов, местам скопления боевой техники, по ангарам, где находится высшее командование ВСУ или иностранные наемники.

Производство Царь-бомбы


С февраля текущего года предприятия ОПК в Нижегородской области организовали массовое изготовление трехтонных ФАБ-3000. Объем выпуска современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз с 2023 года. Сделать это удалось благодаря расконсервации мощностей, технического перевооружения и модернизации производственных линий.

При этом ФАБ-3000 является не самым мощным оружием, которое есть в распоряжении у ВС РФ. Кроме него существуют ФАБ-5000 и ФАБ-9000. Последний является мощнейшим неядерным боеприпасом. Но их еще армия России в рамках спецоперации не использовала.

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Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты
Зеленский: союзники Украины не готовы сбивать российские ракеты
03 октября 2024, 18:15

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины. Об этом Зеленский сообщил на видео, опубликованном в его соцсетях.
По словам президента Украины, правительство страны в будущем намерены убеждать союзников и реализовывать договоренности по системам противовоздушной обороны, которые обсуждались во время последнего саммита Североатлантического альянса.

Однако, как отметил Зеленский, на сегодняшний день с получением членства в блоке у Украины возникают сложности.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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SHOT: боевики ВСУ попытались атаковать Курскую АЭС
03 октября 2024, 18:02

Фото: istockphoto/Nordroden

Боевики ВСУ предприняли попытку ударить по Курской АЭС, информирует Telegram-канал Shot. Уточняется о четырех прилетах, которые не увенчались успехом. Отмечена слаженная работа противовоздушной обороны. Приблизительно, в пяти километрах от АЭС произошло возгорание.
Перед этим в МИД РФ заявляли, что на данный момент Россия не видит возможности говорить с Украиной. Замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков подчеркнул, что российская сторона приветствует посредников.

Ранее население Курской области рассказало о зверствах украинской армии. Кроме того, стало известно, как боевики ВСУ стали использовать взрывчатку в регионе.

Украина напала на приграничье в Курской области в начале августа. Киевские неонацисты получили отпор от росгвардейцев, ВС РФ и пограничников.

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«Украинцы нас просто хотят убивать»: жители Курской области рассказали о зверствах ВСУ
Житель Курской области об атаке ВСУ: они намерено атакуют гражданских
03 октября 2024, 17:48

Фото: iStock/e-crow

ВСУ в упор расстреливали мирных жителей во время эвакуации из Курской области. Свидетелями и очевидцами преступлений стали более пятидесяти человек, чьи показания собраны в докладе Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».
Жительница села Черкасское Поречное Наталья рассказала, как на их машину, в которой ехала она с супругом, а также ее дочка, зять и внучка двух лет, украинский дрон несколько раз сбрасывал гранаты.
«Два раза какие-то как огненные шары были. Ну, нам удалось все-таки уйти от дрона. Украинцы нас просто хотят поубивать», — сообщила она.

О том, что ВСУ намерено атакуют гражданских, рассказал и житель села Гуево Николай.
«Я был одет как обычный сельский житель. Украинцы видели, что я гражданский человек», — рассказал пострадавший.

Светлана из Суджи сообщила, что сначала украинские военные обстреляли из автоматов автомобиль, в котором она находилась вместе с семьей, а потом ударили еще дроном. В результате этих атак она получила контузию и осколочные ранения, а ребенку 10 лет осколками посекло лицо и ногу.

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МИД РФ оценил возможность переговоров с Украиной
Рябков: Россия на данный момент не видит возможности для переговоров с Украиной
03 октября 2024, 17:22

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

На данный момент российская сторона не видит возможностей для диалога с Украиной, однако предложения о посредничестве приветствуются. Об этом во время выступления в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы не видим возможности для каких-либо прямых контактов с Киевом, но при этом неоднократно подчеркивали, что Россия была и остается открытой к политико-дипломатическому решению конфликта…» — прокомментировал Рябков.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Глобальный Юг уже устал от украинского конфликта, а также от того, что в его огонь постоянно подливают масла.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Киев периодически говорит о возможных переговорах с Москвой, но реальных шагов не предпринимает.

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Минобороны РФ официально подтвердило освобождение Угледара
Армия России освободила Угледар в ДНР
03 октября 2024, 17:13

Фото: iStock/Derek Brumby

В четверг, 3 октября, Минобороны РФ официально объявило об освобождении российскими войсками города Угледар в ДНР, теперь населенный пункт находится под полным контролем ВС РФ.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Угледар Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Ранее военные корреспонденты распространяли информацию об освобождении города, однако официально это не подтверждалось.

Напомним, Генштаб Вооруженных сил Украины перестал упоминать Угледар в своих сводках с 1 октября. Уже 2 октября командование группировки ВСУ «Хортица» признало, что вывело украинских военных из Угледара. По словам одного из боевиков ВСУ, удерживающие до последнего оборону Угледара украинские подразделения пытались покидать свои позиции в темное время суток. Они пытались пересекать минные поля, обходя трассу на Богоявленку из-за обстрелов ВС РФ.

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Медсестра центра им. Пирогова Ольга Меньших получила 8 лет за фейки о ВС РФ
03 октября 2024, 17:06

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Медсестре центра им. Пирогова Ольге Меньших назначили наказание в виде восьми лет колонии по статье о фейках о ВС РФ. Об этом пишет издание РБК.
По версии обвинителей, фигурантка разместила в соцсетях недостоверные данные о действиях российской армии в Буче. Подсудимая не признала свою вину, и говорит, что ее взломали.

Меньших подчеркнула, что коллеги, которые проходят по делу в качестве свидетелей и дают показания в пользу следствия, испытывают личную неприязнь к ней.

Ранее сообщалось, какое послание ВСУ нашли бойцы ВС РФ на неактивированной мине в зоне боевых действий.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года.

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