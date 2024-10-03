Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
ВС России стали опытней из-за устроенного Вашингтоном конфликта на Украине. Об этом в соцсетях написал журналист из Ирландии Чей Боуз.
«Важно визуализировать размер военной мощи российской и американской армий. Обе превосходят друг друга в разных аспектах ведения боя. Но именно Россия сейчас обладает значительно лучшим боевым опытом. Иронично, что из-за войны, устроенной США», — говорится в публикации Боуза.
Ранее американская газета The Washington Post написала о продвижении российских войск в Донбассе «с невиданными с 2022 года темпами». Отмечалось, что Россия освободила от ВСУ территорию в 800 квадратных километров. Особо отмечен период с августа по сентябрь.
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Никита Кротов