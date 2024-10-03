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ВСУ в упор расстреливали мирных жителей во время эвакуации из Курской области. Свидетелями и очевидцами преступлений стали более пятидесяти человек, чьи показания собраны в докладе Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области».
Жительница села Черкасское Поречное Наталья рассказала, как на их машину, в которой ехала она с супругом, а также ее дочка, зять и внучка двух лет, украинский дрон несколько раз сбрасывал гранаты.
О том, что ВСУ намерено атакуют гражданских, рассказал и житель села Гуево Николай.
Светлана из Суджи сообщила, что сначала украинские военные обстреляли из автоматов автомобиль, в котором она находилась вместе с семьей, а потом ударили еще дроном. В результате этих атак она получила контузию и осколочные ранения, а ребенку 10 лет осколками посекло лицо и ногу.
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«Два раза какие-то как огненные шары были. Ну, нам удалось все-таки уйти от дрона. Украинцы нас просто хотят поубивать», — сообщила она.
О том, что ВСУ намерено атакуют гражданских, рассказал и житель села Гуево Николай.
«Я был одет как обычный сельский житель. Украинцы видели, что я гражданский человек», — рассказал пострадавший.
Светлана из Суджи сообщила, что сначала украинские военные обстреляли из автоматов автомобиль, в котором она находилась вместе с семьей, а потом ударили еще дроном. В результате этих атак она получила контузию и осколочные ранения, а ребенку 10 лет осколками посекло лицо и ногу.
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Анастасия Хохлова