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Украина потеряет всю восточную часть страны, если не согласится на мирные переговоры на нынешних условиях Москвы. Об этом заявил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.
По его словам, Киев может потерять Одессу, если не согласится на текущие условия и откажется от переговоров. Такой исход Бо назвал решающей победой РФ.
Полковник заключил, что Запад сильно заблуждался с самого начала украинского противостояния, так как «все ожидали, что смогут уничтожить Россию только санкциями».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Полковник заключил, что Запад сильно заблуждался с самого начала украинского противостояния, так как «все ожидали, что смогут уничтожить Россию только санкциями».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова