На Западе сделали внезапное заявление о Путине

11 августа 2025, 19:55

CNBC: предстоящие переговоры Путина и Трампа уже стали триумфом России

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже стали триумфом Москвы. Об этом сообщил глава факультета экономики Лондонской бизнес-школы Ричард Портес в интервью CNBC.