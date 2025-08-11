На Западе сделали внезапное заявление о Путине
Предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже стали триумфом Москвы. Об этом сообщил глава факультета экономики Лондонской бизнес-школы Ричард Портес в интервью CNBC.
По его словам, для главы российского государства это уже большая победа. Портес отметил, что триумфом Путина стало то, что на переговорах не будут присутствовать представители Украины и европейских стран, а сама встреча пройдет без каких-либо предварительных условий.
Согласно информации CNBC, в преддверии саммита на Западе усиливаются опасения, что Украина может быть вынуждена признать утрату своих территорий. Украинские представители, которых не пригласили на эту встречу, настроены крайне пессимистично.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
