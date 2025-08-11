В Британии спрогнозировали последствия возможной сделки РФ и США по Арктике
Возможная сделка России и США в Арктике была бы способна завершить конфликт на Украине. Об этом пишет британский журнал The Spectator.
Договор между Москвой и Вашингтоном может стать мощным стимулом для возобновления энергетического сотрудничества между двумя государствами в грандиозных масштабах. Это соглашение было бы чрезвычайно выгодно для обеих сторон и могло бы также способствовать урегулированию конфликта на Украине, отмечается в статье.
Президент США Дональд Трамп мог бы представить это соглашение как крупный коммерческий успех для Америки и использовать его для завершения конфликта, который, по его словам, был спровоцирован его предшественником Джо Байденом.
Авторы статьи предполагают, что глава Соединенных Штатов может использовать угрозу прекращения помощи Украине, чтобы заставить Владимира Зеленского пойти на завершение конфликта на условиях, которые он ранее отвергал.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске 15 августа 2025 года. Центральной темой встречи станет реализация плана территориального обмена в рамках урегулирования украинского конфликта.
