В Британии спрогнозировали последствия возможной сделки РФ и США по Арктике

11 августа 2025, 17:20

Spectator: Сделка России и США по Арктике может завершить конфликт на Украине

Фото: iStock/sb2010

Возможная сделка России и США в Арктике была бы способна завершить конфликт на Украине. Об этом пишет британский журнал The Spectator.