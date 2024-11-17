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Евросоюз, оказывая помощь Украине, несет огромные убытки и в конечном итоге уничтожит сам себя. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.
По словам журналиста, Североатлантический альянс (НАТО) дает Киеву ложные представления по вопросу безопасности, стремясь расширить конфликт и спровоцировать РФ на более решительные действия. Боуз пояснил, что Соединенные Штаты откажутся от Украины, «как это было в Афганистане, Вьетнаме, Ираке, Ливии».
Европейскому союзу придется за всё платить, заключил журналист.
Ранее сообщалось, что план избранного президента США Дональда Трампа подразумевает, что бремя расходов на восстановление Украины перейдет Евросоюзу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Европейскому союзу придется за всё платить, заключил журналист.
Ранее сообщалось, что план избранного президента США Дональда Трампа подразумевает, что бремя расходов на восстановление Украины перейдет Евросоюзу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова