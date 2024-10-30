ВСУ угрожают проведением медицинских опытов над российским пленным

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Руководство ВСУ угрожает проводить медицинские опыты над пленным российским бойцом, если его семья не заплатит выкуп в 1 млн рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аудиозапись телефонного разговора.
О вымогательстве сообщил сводный брат военнопленного Игоря Щеголеватого Александр Сериков.
Женщина с аудиозаписи, представляющая украинскую сторону, заявила, что солдат ВС России в настоящее время находится в полевом бараке, где очень много «разъяренных украинцев», которые хотят провести над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты. Она отметила, что после завершения опытов большинство российских военных выкинут «где-то на окраине леса».
По ее словам, Щеголеватый находится на прифронтовой территории. Уточняется, что ВСУ не заявляли солдата ВС РФ как пленного, по этой причине украинские боевики намерены выкупить Щеголеватого.
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Женщина с аудиозаписи, представляющая украинскую сторону, заявила, что солдат ВС России в настоящее время находится в полевом бараке, где очень много «разъяренных украинцев», которые хотят провести над ним всевозможные медицинские и человеческие опыты. Она отметила, что после завершения опытов большинство российских военных выкинут «где-то на окраине леса».
По ее словам, Щеголеватый находится на прифронтовой территории. Уточняется, что ВСУ не заявляли солдата ВС РФ как пленного, по этой причине украинские боевики намерены выкупить Щеголеватого.
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Екатерина Коршунова