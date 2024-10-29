Песков назвал законной целью для ВС РФ оборонный завод Rheinmetall

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Завод немецкого оборонного концерна Rheinmetall станет законной целью российских войск. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
Представители СМИ задали вопрос о том, можно ли считать предприятие Rheinmetall такой же военной целью для ВС РФ, как и любой другой военный завод на Украине. Песков ответил: «Разумеется, да».
Ранее глава оборонного концерна Rheinmetall в Германии Армин Паппергер заявил о строительстве на территории Украины четырёх заводов по производству оружия. Первый уже введён в эксплуатацию. В настоящее время этот завод обслуживает боевые машины пехоты (БМП) и танки. Однако предполагается, что к концу этого года он начнёт полноценно собирать БМП Lynx.
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Анастасия Чинкова