На Западе шокированы после удара РФ по Patriot

Фото: IStock/e-crow
Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком заявил, что необходимо прекратить поставки ЗРК Patriot Вооруженным силам Украины, поскольку они оказались беззащитны против гиперзвуковых ракет РФ. Об этом он написал в соцсети X.
По его словам, 2 миллиарда долларов американских налогоплательщиков испарились в результате одного удара. Он отметил, что для военных ВС РФ системы Patriot являются приоритетными целями. Ким Дотком добавил, что они беззащитны против гиперзвуковых ракет.
В Евросоюзе осталось меньше 100 таких установок, добавил бизнесмен.
Patriot — это мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) и система противоракетной обороны, которая позволяет сбивать ракеты до того, как они поразят цель. Он состоит из ракеты, пусковой установки, радиолокационной установки, станции управления, блока электрогенератора и мачты высокочастотной антенны.
Ранее сообщалось, что российские военные выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт ВСУ в поселке Кирово ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Может быть, хватит бросать миллиарды в черную дыру?» — задался вопросом предприниматель.
В Евросоюзе осталось меньше 100 таких установок, добавил бизнесмен.
Patriot — это мобильный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) и система противоракетной обороны, которая позволяет сбивать ракеты до того, как они поразят цель. Он состоит из ракеты, пусковой установки, радиолокационной установки, станции управления, блока электрогенератора и мачты высокочастотной антенны.
Ранее сообщалось, что российские военные выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт ВСУ в поселке Кирово ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова