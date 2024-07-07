Стало известно, как российские военные с помощью туннеля взяли опорный пункт боевиков ВСУ

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Российские военные выкопали подземный туннель, который позволил им взять опорный пункт ВСУ в поселке Кирово ДНР. Об этом пишут «Известия».
Сообщается, что бойцы отряда «Ветераны» группировки войск «Центр» благодаря подземному ходу смогли выйти в тыл врага и обеспечить снабжение при удержании позиций.
По словам командира взвода, боевики Вооруженных сил Украины прятались в окопах, в подвалах.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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По словам командира взвода, боевики Вооруженных сил Украины прятались в окопах, в подвалах.
«Заходим брать позиции, а они чай пьют. Они не ожидали, что у нас будет такое продвижение. Мы постоянно продвигаемся, на месте не стоим», — поделился он.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.
Ранее сообщалось, что ВС РФ освободили населенный пункт Чигари в Донецкой Народной Республике. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова