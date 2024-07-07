Появились редкие кадры испытаний бетонобойных бомб в зоне СВО

Фото: IStock/phaisarn2517
В интернете появилось видео испытаний российскими военными в зоне проведения СВО бетонобойных бомб, которые были сброшены с истребителя Су-30СМ2. Кадры опубликовал телеканал «Звезда».
Стало известно, что на истребитель Су-30СМ2 был установлен радар и новое вооружение. С помощью них летчики смогут легко противостоять ПВО Patriot.
Главным отличием таких бомб является то, что они не взрываются сразу после падения. Бетонобойные бомбы сначала «вгрызаются» в землю прежде, чем сдетонировать. Второе отличие — сильно измененные характеристики радара. По сравнению с Су-30СМ дальность обнаружения была увеличена в два раза. Главный конструктор рассказал, что одно из воинских подразделений Вооруженных сил России через три дня после получения поразило американскую Patriot.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«На нем применено интегрированное оружие большой дальности — практически все, что сейчас имеет Россия, на нем применяется», — объяснил главный конструктор программы Су-30 Олег Панков.
Главным отличием таких бомб является то, что они не взрываются сразу после падения. Бетонобойные бомбы сначала «вгрызаются» в землю прежде, чем сдетонировать. Второе отличие — сильно измененные характеристики радара. По сравнению с Су-30СМ дальность обнаружения была увеличена в два раза. Главный конструктор рассказал, что одно из воинских подразделений Вооруженных сил России через три дня после получения поразило американскую Patriot.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова