На Западе сообщили о крахе ВСУ на важном направлении

Фото: iStock/Jakub Laichter
При провальном вторжении в курское приграничье ВСУ потеряли тысячи солдат. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз.
«Провальное наступление украинской армии в Курской области обошлось очень дорого. Тысячи убитых, раненых и пленных и буквально сотни уничтоженных единиц ценной бронетехники», — написал Боуз в социальной сети X.Ранее председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств - участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников заявил, что вторжением на территорию российского региона Украина поставила под сомнение возможность мирных переговоров, практически сорвала их. По крайней мере, до тех пор, пока части ВСУ находятся по эту сторону границы.
Читайте также:
Атака Курской АЭС, удар по Харькову, «страшный день» в Белгородской области: последние новости СВО
Стало известно, что ВСУ размещают технику в жилых массивах в Курской области
ВСУ перегруппировывают силы под Курском
Элина Позднякова