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Американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что Киев и Вашингтон должны признать тот факт, что цели украинского лидера Владимира Зеленского по возвращению Украины к границам 1991 года нереалистичны. Об этом сообщает New York Times.
Вэнс отметил, что Киеву необходимо перейти к обороне, чтобы сохранить людей и выиграть время для начала переговоров.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова провести переговоры с Украиной в форме диалога и на базе Стамбульского договора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, первые очные переговоры Москвы и Киева прошли в Белоруссии, а вторые — в турецком Стамбуле. В итоге переговоры были заморожены, а в октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Россией. При этом российские власти всегда указывали на готовность к диалогу.
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Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова провести переговоры с Украиной в форме диалога и на базе Стамбульского договора. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, первые очные переговоры Москвы и Киева прошли в Белоруссии, а вторые — в турецком Стамбуле. В итоге переговоры были заморожены, а в октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Россией. При этом российские власти всегда указывали на готовность к диалогу.
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Екатерина Коршунова