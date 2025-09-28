Достижения.рф

ВС России нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине

RT: ВС РФ ночь на 28 сентября нанесли комбинированный удар по целям на Украине
Фото: iStock/Diy1

Российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. Об этом сообщает RT.



За минувшую ночь над территорией Украины было зафиксировано более ста беспилотных летательных аппаратов. В центре Киева местные жители слышали работу систем противовоздушной обороны.

Кроме того, звуки взрывов раздавались в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. В ходе ночной атаки ВС РФ также нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

