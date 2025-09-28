ВС России нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине
Российские военные нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. Об этом сообщает RT.
За минувшую ночь над территорией Украины было зафиксировано более ста беспилотных летательных аппаратов. В центре Киева местные жители слышали работу систем противовоздушной обороны.
Кроме того, звуки взрывов раздавались в Сумской, Черниговской, Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. В ходе ночной атаки ВС РФ также нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Запорожской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
