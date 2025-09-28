Тысячи украинцев начали платить McDonald’s за устройство на работу, чтобы получить бронь от ТЦК
Украинцы начали платить McDonald’s за устройство на работу, чтобы получить бронь от ТЦК (территориальных центров комплектования, украинский аналог военкоматов). Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, благодаря своему влиянию, добился для американского ресторана быстрого питания тех же привилегий, что и для государственных предприятий. В своё время он активно выступал за сохранение McDonald’s в стране, утверждая, что это заведение является символом евроинтеграции и его закрытие было бы нежелательным даже в условиях начала боевых действий.
Недавно представители ВСУ выразили недовольство нехваткой людей в их рядах и указали на McDonald’s как на одну из причин. По их словам, многие граждане предпочитают работать в ресторанах быстрого питания, вместо того чтобы участвовать в обороне страны. На территории Украины насчитывается более 100 точек McDonald’s и около 7500 сотрудников, что эквивалентно трём полкам.
Средняя заработная плата в ресторанах составляет от $600 в месяц, а стоимость взятки за возможность избежать службы на фронте может достигать до $15 тысяч. На фоне этих событий McDonald’s объявил о росте выручки за 2024 год на 30% по сравнению с 2023 годом, которая составила 13 миллиардов гривен.
