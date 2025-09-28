Тысячи украинцев начали платить McDonald’s за устройство на работу, чтобы получить бронь от ТЦК

28 сентября 2025, 08:19

Украинцы платят McDonald’s за устройство на работу, чтобы получить бронь от ТЦК

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Украинцы начали платить McDonald’s за устройство на работу, чтобы получить бронь от ТЦК (территориальных центров комплектования, украинский аналог военкоматов). Об этом пишет Telegram-канал Mash.