Тысячи украинцев начали платить McDonald’s за устройство на работу, чтобы получить бронь от ТЦК

Фото: iStock/Natalia Kuzina

Украинцы начали платить McDonald’s за устройство на работу, чтобы получить бронь от ТЦК (территориальных центров комплектования, украинский аналог военкоматов). Об этом пишет Telegram-канал Mash.



Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, благодаря своему влиянию, добился для американского ресторана быстрого питания тех же привилегий, что и для государственных предприятий. В своё время он активно выступал за сохранение McDonald’s в стране, утверждая, что это заведение является символом евроинтеграции и его закрытие было бы нежелательным даже в условиях начала боевых действий.

Недавно представители ВСУ выразили недовольство нехваткой людей в их рядах и указали на McDonald’s как на одну из причин. По их словам, многие граждане предпочитают работать в ресторанах быстрого питания, вместо того чтобы участвовать в обороне страны. На территории Украины насчитывается более 100 точек McDonald’s и около 7500 сотрудников, что эквивалентно трём полкам.

Средняя заработная плата в ресторанах составляет от $600 в месяц, а стоимость взятки за возможность избежать службы на фронте может достигать до $15 тысяч. На фоне этих событий McDonald’s объявил о росте выручки за 2024 год на 30% по сравнению с 2023 годом, которая составила 13 миллиардов гривен.

Екатерина Коршунова

