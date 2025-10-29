В Подмосковье продолжается программа адаптации ветеранов СВО «Герои Подмосковья»
В Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», направленная на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к мирной жизни. Инициатива помогает ветеранам осваивать управленческие навыки и строить карьеру в органах власти.
Финалист программы, ветеран СВО и лейтенант запаса Игорь Какушкин рассказал, что участие в проекте стало для него продолжением пути, начавшегося с реабилитации и участия в программе «Время героев». По его словам, «Герои Подмосковья» — это не просто обучение, а возможность развиваться и помогать другим.
«Я хочу своим примером показать, что все возможно, что можно добиться цели, какой бы путь ни выбрал человек — в политике, волонтерстве, бизнесе или культуре. Главное — быть лучшим в своем деле», — сказал он.Какушкин отметил высокий уровень организации программы и уникальные возможности, которые она предоставляет участникам.
Чтобы стать частью проекта, необходимо заполнить анкету на официальном сайте, написать эссе, пройти тестирование и собеседование. Лучшие кандидаты получат возможность пройти обучение и стажировку в органах власти Московской области.