В Подмосковье продолжается программа адаптации ветеранов СВО «Герои Подмосковья»

29 октября 2025, 16:02

оригинал Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Московской области реализуется программа «Герои Подмосковья», направленная на профессиональную переподготовку участников специальной военной операции и их адаптацию к мирной жизни. Инициатива помогает ветеранам осваивать управленческие навыки и строить карьеру в органах власти.





Финалист программы, ветеран СВО и лейтенант запаса Игорь Какушкин рассказал, что участие в проекте стало для него продолжением пути, начавшегося с реабилитации и участия в программе «Время героев». По его словам, «Герои Подмосковья» — это не просто обучение, а возможность развиваться и помогать другим.



«Я хочу своим примером показать, что все возможно, что можно добиться цели, какой бы путь ни выбрал человек — в политике, волонтерстве, бизнесе или культуре. Главное — быть лучшим в своем деле», — сказал он.