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На Западе сообщили о приближении ВС РФ к Красноармейску

02 сентября 2024, 01:30
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Важный логистический центр в Красноармейске Донецкой народной республики (ДНР) находится в критическом положении вследствие атаки российских войск. Военный обозреватель Дэвид Экс пишет об этом в своей статье в журнале Forbes.
«Теперь между наступающими русскими и Покровском осталась только одна главная траншея. Город с довоенным населением в 60 000 человек в большой беде», – сообщается в публикации.

Экс также признал, что небольшое количество подкреплений ВСУ, отправленных в этот район, могут не помочь удержанию города.



Ранее Экс заявил, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ поредела в ходе боев в красноармейском районе; это подразделение численностью 2 000 бойцов было переброшено на восток Украины в феврале с 31 танком M-1 Abrams. На сегодняшний день, возможно, осталась только половина этих танков.

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#всу
#украина
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Алаудинов сообщил о «криках и визгах» бойцов ВСУ в ходе атаки на Курскую область
02 сентября 2024, 01:00

Фото: istockphoto/blinow61

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались захватить российские позиции в Курской области, но их атаку успешно отбили. Об этом сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов.
По его словам, украинские военные до сих пор не смогли эвакуировать всех раненых с поля боя.

Ранее Апти Алаудинов рассказал о боях в Курской области. Он заявил, что «Ахмат» сражался с солдатами ВСУ почти 11 часов на двух участках. Командир спецназа отметил, что ВСУ понесли большие потери.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Энергетики сообщают о серьезных повреждениях после серии взрывов в Харькове
Украина сообщила о повреждении инфраструктуры после взрывов в Харькове
01 сентября 2024, 21:06

После серии взрывов в Харькове пострадала инфраструктура. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов в телеграм-канале 1 сентября.
По данным чиновника, объект энергетики серьезно пострадал, сейчас ликвидируют последствия. О столбах дыма и и шести взрывах также сообщали местные СМИ.

Известно, что под удары попал склад с боеприпасами на заводе ЖБК-5, занятый ВСУ дворец спорта, а также полигон, где могли находиться иностранные военные инструкторы. Предупреждение о воздушной тревоге действует в шести областях Украины.

В Минобороны РФ неоднократно подчеркивали, что вооруженные силы наносят высокоточные удары непосредственно по местам скопления ВСУ, военным объектам и инфраструктуре, а не по гражданским.

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ВСУ над Курской областью распыляют непонятный газ, рассказал Алаудинов
Алаудинов: ВСУ над Курской областью распыляют непонятный газ с дронов
01 сентября 2024, 20:16

Фото: Минобороны РФ

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что ВСУ распыляют с дронов непонятный газ над Курской областью. По данным военных, вещество распылял гексакоптер «Баба-яга».
«С этой «Бабы Яги» все время сбрасывают газ, какой-то непонятный. Но если прямо сказать, противник продолжал сегодня безрезультатные попытки продвинуться. Несет очень большие потери», – сказал Алаудинов в своем Telegram-канале.



Аллаудинов также заявил об ощутимых потерях ВСУ на участке «Ахмата» в Курской области. Согласно отчету, войска противника пересматривают свою стратегию.

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Курская область 1 сентября: ответ России на вторжение ВСУ и сексуальное насилие над мирными жителями
01 сентября 2024, 19:13

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

В Курском приграничье украинская группировка продолжает сохранять свое присутствие. ВСУ несут большие потери среди личного состава и техники, но не оставляют свои позиции. Кроме того, среди группировки противника все чаще замечаются наемники из других стран. О последних событиях в Курской области расскажет редакция «Радио 1».

Прорыв в Курской области

Фото: istock/Zeferli

Военный корреспондент Александр Коц сообщил о героической гибели комбата с позывным Отмель, который защищал «Брестскую крепость» в исправительной колонии ИК-11 в Курской области. На протяжении почти двух недель военнослужащие батальона удерживали свои позиции в окружении, не позволяя Вооруженным силам Украины продвигаться глубже в Курскую область. Коц отметил, что военные оказались зажаты в женской колонии и решили пойти на прорыв. Они успешно выполнили свою задачу, обеспечив время для подхода резервов к границе.

Военкор добавил, что морские пехотинцы и десантники из пришедшего подкрепления вступили в бой, сменив обескровленный батальон. В тот момент комбат Отмель считался пропавшим без вести, но позже вышедшие из окружения бойцы подтвердили его гибель.

Комбат прекрасно осознавал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью. Хотя ему не удалось прорваться к ним, он до последнего момента пытался предотвратить замыкание кольца вокруг тюрьмы, чтобы у его людей оставался хоть какой-то шанс. Ценой своей жизни Отмель обеспечил батальону возможность вернуться к своим.

Потери ВСУ на Курском направлении


Украинская группировка за сутки понесла потери до 360 человек, убитыми и ранеными, а также утратила 23 единицы бронетехники. Об этом стало известно 1 сентября из сообщения Минобороны.

Среди уничтоженной техники противника — четыре танка, боевая машина пехоты, два бронетранспортера и 16 боевых бронированных машин. Также были поражены шесть артиллерийских орудий, три миномета, станции радиоэлектронной и радиолокационной борьбы, а также семь автомобилей.

С начала боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8,5 тысячи военнослужащих и свыше 80 танков, уточнили в ведомстве.

Фото: istockphoto / Vladislav Stepanov

Насилие над жителями Курской области


Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что украинские радикалы и наемники совершают акты сексуального насилия против мирных жителей Курской области. Он подчеркнул, что Киев отправил в этот регион «весь сброд» из националистических группировок, которые участвуют в атаках на Курскую область. Мирошник считает, что украинский президент Владимир Зеленский пытается избавиться от них, отправляя на утилизацию.

В Кремле рассказали об ответе России на вторжение ВСУ


Ответ России на вторжение ВСУ в Курскую область уже осуществляется и будет продолжен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Во время беседы Зарубин напомнил, что Владимир Путин обещал украинским властям адекватный ответ на их атаки. Журналист поинтересовался, когда станет ясно, каким образом российское руководство планирует реагировать на эти действия.

«Ответ уже имеет место, и это не разовое событие», — ответил Песков.

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Стало известно об аномальном ударе по ВСУ в Угледаре
«Военная хроника»: ВС России наносят аномально мощный удар по ВСУ в Угледаре
01 сентября 2024, 18:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

ВС России наносят аномально мощный удар по укреплениям украинской армии в Угледаре. Об этом информирует Telegram-канал «Военная хроника».
Отмечается, что российская армия наносит мощные удары по укрепрайону противника с субботы, 31 августа. Под авиаудары бойцов ВС РФ попали позиции в районе шахты «Южно-Донбасская № 1» и профилактория 3-й шахты.

Согласно информации источника, передний край обороны ВСУ вдоль дороги «как будто решили сравнять с землей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В России арестовали счета и недвижимость украинского магната Ахметова
В России арестовали 1,5 км железной дороги украинского бизнесмена Ахметова
01 сентября 2024, 18:38

Автор фото: Istockphoto/Sergei Ramiltsev

В России арестовали имущество компании «Метинвест Евразия», которая принадлежит украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. Среди арестованных активов есть участок железной дороги в Белгородской области, протяженностью 1,5 км.
Металлургический холдинг «Метинвест» входит в состав группы SCM Holdings Limited, которой владеет Ахметов. По данным следствия, руководство «SCM» финансировало военных на Украине – деньги перечисляли через зарегистрированный в Москве «Метинвест». Это и стало причиной ареста активов.

Арест наложили на доли в ряде компании, счета в банках, автомобили , продукцию, недвижимость в Крыму и шесть железнодорожных путей. Также арестован земельный участок в Белгороде площадью 75 000 квадратных метров, сообщает РИА Новости. Представители металлургической компании пытались оспорить решение суда, но безуспешно. Арест продлили до 2 декабря.

Ранее украинский магнат Ахметов подал на Россию иск в ЕСПЧ за убытки в ДНР и ЛНР с 2014 года. Там же указывалась потеря «Азовстали».

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ВС РФ ударили по захватившим харьковский торговый комплекс бойцам ВСУ
01 сентября 2024, 18:08

Фото: iStock/Diy13

ВС РФ ударили по торговому комплексу в Харькове, в котором дислоцировались бойцы третьей штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщили в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
Отмечается, что украинские боевики не пускали внутрь жителей, объявив торговый комплекс военным объектом. Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Примечательно, что в российском оборонном ведомстве еще не комментировали данную информацию.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#минобороны рф
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«Выдохлись»: Офицер Дэвис рассказал о негативных последствиях для ВСУ
Дэвис: ВСУ в Курской области сильно ослабли, Украина несет потери
01 сентября 2024, 16:58

Вторжение ВСУ в Курскую область сильно ослабло, Украина несет большие потери. Об этом сообщил офицер ВС США в запасе Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive.
По оценке военного эксперта, боевой дух украинской армии, который был на начальном этапе вторжения в Россию, пропал и солдаты выдохлись.
«Теперь Россия начинает методично сдвигать линию фронта, а у Украины не хватает живой силы, чтобы продолжать отправлять ее в Курскую область», – сказал Дэвис.

По словам отставного офицера, колоссальные потери ВСУ в Курской области окажут сильное негативное влияние на всю украинскую армию. Помимо солдат, Украина потеряла сотни единиц боевых машин и другой техники, которая не подлежит восстановлению, заявил эксперт.
«Сейчас Украине трудно даже доставить собственную пехоту на передовую, потому что у них не хватает людей, а у России все с этим в порядке», – подвел итог Дэниел Дэвис.

Пор данным Минобороны, за прошедшие сутки, с 31 августа на 1 сентября, Украина потеряла на курском направлении 360 солдат, а также танки, боевые машины, бронетранспортеры, РЭБ и другую технику.

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#украина
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#всу
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В Белгородской области девять человек пострадали из-за атаки ВСУ
01 сентября 2024, 16:06

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Украинские войска атаковали Белгородскую область. Девять человек, включая двоих детей, были ранены. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что всех пострадавших госпитализируют в медучреждения Белгорода. ​Им оказывается вся необходимая ​медицинская помощь, добавил глава региона.

По словам Гладкова, после отражения атаки средствами противовоздушной обороны в поселке Майский ранение также получил один человек. Уточняется, что от госпитализации мужчина отказался.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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