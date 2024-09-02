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Важный логистический центр в Красноармейске Донецкой народной республики (ДНР) находится в критическом положении вследствие атаки российских войск. Военный обозреватель Дэвид Экс пишет об этом в своей статье в журнале Forbes.
«Теперь между наступающими русскими и Покровском осталась только одна главная траншея. Город с довоенным населением в 60 000 человек в большой беде», – сообщается в публикации.
Экс также признал, что небольшое количество подкреплений ВСУ, отправленных в этот район, могут не помочь удержанию города.
Ранее Экс заявил, что элитная 47-я механизированная бригада ВСУ поредела в ходе боев в красноармейском районе; это подразделение численностью 2 000 бойцов было переброшено на восток Украины в феврале с 31 танком M-1 Abrams. На сегодняшний день, возможно, осталась только половина этих танков.
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Александр Климов