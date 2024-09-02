На Западе сообщили о приближении ВС РФ к Красноармейску

В Курском приграничье украинская группировка продолжает сохранять свое присутствие. ВСУ несут большие потери среди личного состава и техники, но не оставляют свои позиции. Кроме того, среди группировки противника все чаще замечаются наемники из других стран. О последних событиях в Курской области расскажет редакция «Радио 1».