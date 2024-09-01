Уничтожили три склада с боеприпасами: Как в ДНР освободили Выемку и Птичье

Фото: Минобороны РФ
Подразделения группировки российских войск «Центр» и «Южная» освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Военные освободили Птичье и Выемку в ДНР и продолжают продвигаться вглубь обороны противника, сообщило Минобороны РФ 1 сентября.
«В результате успешных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Выемка. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Острое, Зализнянское, Часов Яр, Ступочки и Антоновка ДНР», – говорится в сообщении МО РФ.
Также российские военные уничтожили три склада с боеприпасами армии противника.
Ранее западные эксперты заявили об истощении элитной бригады ВСУ под Красноармейском. Там уничтожили более 15 американских таков, заявил военный обозреватель Дэвид Экс.
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Лия Мурадьян