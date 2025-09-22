Трамп раскрыл имена миллиардеров в сделке по TikTok
Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал имена ключевых инвесторов, участвующих в сделке по переводу TikTok под контроль американских владельцев. Об этом 20 сентября сообщил лидер Штатов в интервью Fox News, передала газета The Guardian.
Участие Эллисона, Делла и Мердоков подтверждает стратегический характер сделки, направленной на устранение рисков национальной безопасности, связанных с китайским владением платформой. Ларри Эллисон (состояние $370 млрд) обеспечит через Oracle управление данными пользователей в США, а Майкл Делл ($140 млрд) предоставит технологическую инфраструктуру. Семья Мердоков (состояние $24 млрд), включая Лахлана и Руперта, добавит медиаэкспертизу и политическое влияние.
Сделка предполагает создание американского подразделения TikTok с советом директоров из семи членов, шесть из которых будут гражданами США. ByteDance сохранит до 20% акций и одно место в совете. Алгоритм платформы будет «защищен и переобучен» для работы вне контроля Китая, а данные пользователей перенесены в облачную инфраструктуру Oracle.
Трамп подчеркнул, что инвесторы — «американские патриоты», что усиливает политический контекст соглашения. Переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином 19 сентября позволили продлить сроки реализации сделки до 16 декабря 2025 года.
