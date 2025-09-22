Трамп раскрыл имена миллиардеров в сделке по TikTok

22 сентября 2025, 02:15

Трамп подтвердил участие IT-магнатов и медиа-империи в приобретении TikTok

Фото: Istock/monkeybusinessimages

Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News назвал имена ключевых инвесторов, участвующих в сделке по переводу TikTok под контроль американских владельцев. Об этом 20 сентября сообщил лидер Штатов в интервью Fox News, передала газета The Guardian.