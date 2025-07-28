ПВО России сбила семь беспилотников ВСУ ночью 28 июля
В ночь с 27 на 28 июля 2025 года дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили семь вражеских БПЛА. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Исходя из информации ведомства, четыре беспилотника ВСУ были нейтрализованы над Ростовской областью, по одному — над территориями Орловской, Калужской и Брянской областей.
В воскресенье сообщалось, что обломки украинских дронов, сбитых при массированной атаке на Ленинградскую область, упали в районе Приморска и Кингисеппа — в 20–25 километрах от эстонской границы.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Главной целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
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