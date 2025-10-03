На Западе сообщили об оказываемой Киеву помощи для ударов по России
Великобритания оказывает помощь Украине в ударах по территории России. Об этом пишет газета Financial Times.
Издание отмечает, что Лондон уже содействует Киеву в ударах по российским целям. При этом США подталкивают членов НАТО к расширению разведывательной поддержки Украины.
По сведениям FT, Вашингтон передаст Киеву новые разведданные, которые, как утверждается, позволят наносить удары дальнобойными ракетами и беспилотниками по инфраструктурным объектам на территории России.
Ранее профессор Университета Кента Ричард Саква заявил, что британские власти склоняются к военному варианту разрешения конфликта на Украине. Также 1 октября сообщалось, что Британия планирует мобилизовать ветеранов для создания стратегического резерва на фоне опасений возможного столкновения с Россией.
