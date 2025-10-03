Силы ПВО за ночь уничтожили 20 украинских БПЛА над российскими регионами
Ночью силы ПВО России успешно уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом проинформировало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Из общего числа дронов 9 были нейтрализованы над Черным морем. Кроме того, 4 БПЛА были уничтожены в Воронежской области, 3 — в Белгородской области, 3 — в Крыму и 1 — над Курской областью.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также: