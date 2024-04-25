В России считают, что ВСУ могут ударить по Крымскому мосту ракетами ATACMS

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Украина может попытаться нанести удар по Крымскому мосту дальнобойными ракетами ATACMS. Так считает генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.
Он уточнил, что новый американский пакет помощи для Украины изначально не предполагает, что Киев сумеет совершить что-то сверхъестественное на поле боя. Большая часть этих денег останется в США, а остальные отправятся на Украину в виде ATACMS и другого оружия.
При этом он подчеркнул, что армия России сделает всё, чтобы противостоять украинским террористическим атакам.
Напомним, накануне президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.
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«По сути своей это можно назвать финансированием террористических актов. Я так полагаю, что эти ракеты будут задействованы на то, чтобы совершать террористические акты на территории России, куда они будут доставать. Ну и вполне может быть, что попытаются нанести удар по Крымскому мосту», — цитирует ТАСС Алаудинова.
При этом он подчеркнул, что армия России сделает всё, чтобы противостоять украинским террористическим атакам.
Напомним, накануне президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину.
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Элина Позднякова