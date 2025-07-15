На Западе спрогнозировали действия Путина после ультиматума Трампа по Украине
Reuters: Путин не согласится с ультиматумом Трампа и продолжит СВО
Президент России Владимир Путин не согласится с ультиматумом своего американского коллеги Дональда Трампа и продолжит спецоперацию, пока Запад не примет его условия.
Об этом во вторник, 15 июля, пишет Reuters, ссылаясь на близкие к Кремлю неназванные источники.
«Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования на Украине, включая американцев», — сказано в материале.Журналистский источник добавил, что российский лидер будет продолжать боевые действия, «пока не добьется желаемого». Другой источник подчеркнул, что Путина не волнуют угрозы со стороны США, ведь он считает цели Москвы более важными, нежели экономические потери от западных санкций, пишут обозреватели.
Источники резюмировали, что Путин ценит отношения с хозяином Белого дома, но для него «интересы России превыше всего». В понедельник Трамп пригрозил, что, если конфликт на Украине не будет урегулирован за 50 дней, против России могут быть введены 100-центные пошлины.