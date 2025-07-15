На Западе спрогнозировали действия Путина после ультиматума Трампа по Украине

15 июля 2025, 18:49

Reuters: Путин не согласится с ультиматумом Трампа и продолжит СВО

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин не согласится с ультиматумом своего американского коллеги Дональда Трампа и продолжит спецоперацию, пока Запад не примет его условия.





Об этом во вторник, 15 июля, пишет Reuters, ссылаясь на близкие к Кремлю неназванные источники.





«Путин считает, что никто серьезно не обсуждал с ним детали мирного урегулирования на Украине, включая американцев», — сказано в материале.

