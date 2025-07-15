В Курске посмертно наградили четверых погибших во время удара ВСУ по пляжу

15 июля 2025, 18:14

Фото: iStock/NetPix

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал документ о награждении знаками «За верность долгу и мужество» посмертно троих взрослых и ребёнка, которые погибли во время атаки ВСУ на пляж в Курске.





Как написал Хинштейн в своём телеграм-канале, каждый из погибших оказывал помощь находящимся на пляже.

«Пятилетний мальчик пытался закрыть собой маму. Сотрудник Росгвардии эвакуировал людей. Случайный прохожий кинулся спасать женщин и детей. Работник пляжа начал тушить пожар», — сообщил врио губернатора Курской области.

«Наша боль и бесконечная трагедия. Светлая память жертвам этого варварского удара. Мы никогда вас не забудем», — заключил Александр Хинштейн.