В Курске посмертно наградили четверых погибших во время удара ВСУ по пляжу
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн подписал документ о награждении знаками «За верность долгу и мужество» посмертно троих взрослых и ребёнка, которые погибли во время атаки ВСУ на пляж в Курске.
Как написал Хинштейн в своём телеграм-канале, каждый из погибших оказывал помощь находящимся на пляже.
«Пятилетний мальчик пытался закрыть собой маму. Сотрудник Росгвардии эвакуировал людей. Случайный прохожий кинулся спасать женщин и детей. Работник пляжа начал тушить пожар», — сообщил врио губернатора Курской области.Награждённые посмертно — мальчик Анатолий Минашкин, Артём Ларин, Алексей Каменев, Вячеслав Гаврилов.
«Наша боль и бесконечная трагедия. Светлая память жертвам этого варварского удара. Мы никогда вас не забудем», — заключил Александр Хинштейн.Напомним, что ВСУ предприняли атаку на пляж в Курске 8 июля. В результате удара погибли трое мужчин и пятилетний ребёнок. Получивший ранения мальчик умер во время транспортировки в столицу.