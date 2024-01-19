На Западе спрогнозировали, сколько еще продлится конфликт России и Украины

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На Западе предполагают, что конфликт России и Украины может продлиться еще от двух до пяти лет. Такие данные приводит телеканал CNN, ссылаясь на сотрудников разведслужб США и других стран Запада.
«Оценки разнятся, но практически все они предполагают, что боевые действия продлятся еще как минимум два года», - говорится в сообщении телеканала.
При этом некоторые чиновники и вовсе предполагают, что украинский конфликт будет продолжаться еще пять лет.
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Элина Позднякова