Украина выделит рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей

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Кабинет министров Украины заявил о выделении рекордной суммы на возведение оборонительных рубежей. Об этом в своём Telegram-канале сообщил премьер-министр государства Денис Шмыгаль.
По его словам, из государственного бюджета Украины будет выделено около 466 миллионов долларов.
Шмыгаль подчеркнул, что средства планируется потратить на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также на возведение иного оборонительного оборудования.
Украинский премьер также добавил, что указанная сумма будет распределена между профильными ведомствами и администрациями областей государства.
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Шмыгаль подчеркнул, что средства планируется потратить на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, а также на возведение иного оборонительного оборудования.
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Анастасия Чинкова