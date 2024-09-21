В Минобороны сообщили о поражении сухогруза с ракетами для Украины

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ВС РФ нанесли поражение сухогрузу, на котором находились ракеты и боеприпасы стран Запада, предназначенные для Украины. Об этом информирует Минобороны РФ.
Иные подобности об атаке не уточняются. Также в российском военном ведомстве добавили, что за сутки были сбиты 177 вражеских дронов, 10 снарядов HIMARS и 6 ракет «Нептун».
Общее количество потерь среди личного состава ВСУ — 2150 человек, заключили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Общее количество потерь среди личного состава ВСУ — 2150 человек, заключили в Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова